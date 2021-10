Не тільки New World. 10 ігор, які несподівано для всіх стали хітами

Успіх MMORPG New World від Amazon знатно ошелешив багатьох користувачів. Однак це не перший раз, коли від гри майже нічого не чекали, а вона вистрілила. УНІАН зібрала ще десять таких випадків і розповів про них у добірці.

Наприкінці вересня Amazon Games випустила в Steam багатостраждальну MMORPG New World. Гра пережила чотири перенесення і кілька тестувань, але все-таки зуміла дістатися до релізу. Старання розробників не виявилися марними: проект миттєво став хітом. На старті онлайн в New World в сервісі Valve досяг 260 тисяч чоловік. А нещодавно гра встановила новий вражаючий рекорд — 900 тисяч одночасних користувачів. Це дозволило проекту стати в один ряд з такими мастодонтами Steam, як PUBG, Dota 2 і CS:GO. Чи вдасться розробникам закріпити успіх, поки невідомо. Amazon потрібно вирішити багато проблем, наприклад, з чергами і ботами, а також постійно постачати в New World свіжий контент.

Втім, розробникам є з кого брати приклад. Це не перший раз, коли гра, всупереч всім прогнозам, стає хітом. УНІАН зібрала ще десять таких випадків у свіжій добірці. Давайте разом вивчимо вражаючі історії успіху.

10. Untitled Goose Game

Під час анонсу гра про шкідливого гусака, який знущається над людьми, здавалася якимось плоским жартом. Однак після релізу у вересні 2019 року вона привернула увагу великої аудиторії і десятків стримерів. І це з урахуванням ексклюзивного виходу в ненависному на той момент Epic Games Store. Людям сподобався кумедний гусак і головоломки в грі. Частина з них змушували знатно подумати над рішенням.

А якщо користувачам хотілося продовжити розважатися в Untitled Goose Game після проходження основної кампанії, то їм пропонували набір випробувань на вже знайомих локаціях. В результаті продажі проекту в 2019 році досягли мільйона копій. Зараз цей показник напевно набагато вище, адже гра, крім ПК і Switch, встигла вийти на PS4 і Xbox One.

9. Hellblade: Senua's Sacrifice

Студія Ninja Theory гідна як мінімум поваги. Більше п'яти років тому команда вирішила створити гру мрії без втручання видавців, які будуть нав'язувати свої ідеї. Розробники склали власні заощадження в купу і сформували виробничий бюджет. Вийшла невелика сума, але зате Hellblade потрібно було всього 200-300 тисяч проданих копій, щоб окупитися. Проект вийшов у серпні 2017-го, а через рік його тираж перевищив мільйон реалізованих одиниць.

Пізніше цифра збільшилася завдяки релізу на Switch. Аудиторія тепло прийняла Hellblade, адже Ninja Theory зробила маленьке диво. Студія створила гру за умовні три копійки, яка за якістю не поступалася багатьом ААА. Та й особливостей у проекта вистачало: тема шизофренії, бінауральне звучання і незвичайний погляд на скандинавську міфологію. Все це допомогло привернути до Hellblade додаткову увагу.

8. Fall Guys: Ultimate Knockout

Fall Guys напевно розроблялася під гаслом: "Люди люблять незвичайні змагання". Її геймплей відсилає до божевільних японських шоу, де учасники повинні подолати смугу дивних перешкод. Вони постійно падають, встають і роблять чергову спробу досягти мети. Ось і в Fall Guys так само: 60 гравців в ролі милих чоловічків з желе змагаються в спритності. Процес постійно супроводжується кумедними ситуаціями, які генерує геймплей.

Розробники придумали багато різних перешкод, і щоб пройти їх, потрібно спланувати маршрут і швидко підлаштовуватися під поточну ситуацію. На старті Fall Guys роздавали в сервісі PS Plus, і це допомогло залучити аудиторію. Далі почало працювати сарафанне радіо і люди стали масово підключатися до проекту. Завдяки цікавій концепції і грамотному просуванню тираж гри за 2020 рік перевищив 11 мільйонів копій.

7. Demon's Souls

Зараз складно повірити, але тринадцять років тому всі сумнівалися в успіху Demon's Souls. Топ-менеджери називали її занадто складною і вважали, що аудиторія потребує ігор, де користувачів ведуть "за ручку" через перешкоди. Творець проекту і всіх наступних частин Souls Хідетака Міядзакі цю думку проігнорував. Він відстоював власні ідеї і мав рацію.

Частина гравців тільки й чекала, коли на ринку з'явиться якісний і складний екшен з рольовими елементами. Спочатку продажі Demon's Souls були скромними, але потім про неї почали говорити набагато частіше. Загальна увага і реліз на Заході допомогли проекту багаторазово окупитися і стати одним з головних ексклюзивів PS3. А в 2020 році ремейк гри зробили флагманом PlayStation 5 під час релізу консолі.

6. Dyson Sphere Program

А ось і ще одна складна гра, яка вибилася в хіти. Тільки Dyson Sphere Program, на відміну від Demon's Souls, присвячена будівництву складних механізмів і виробничих ланцюжків. Вони стануть основою сфери Дайсона — мегаструктури, яка функціонує за рахунок сили найближчої зірки. Її будівництво — це основна мета в проекті.

Користувачі повинні управляти роботами, грамотно розподіляти простір на різних планетах, збирати ресурси і так далі. Dyson Sphere Program багато в чому натхненна Factorio, що напевно допомогло продажам гри. Тираж проекту вже перевищив 1,5 мільйона копій, незважаючи на відсутність фінальної версії. Поки він поширюється за програмою раннього доступу в Steam.

5. Among Us

Гра InnerSloth володіє найдивнішою історією успіху. Вона вийшла ще в 2018 році на ПК і мобільних пристроях, але не зуміла привернути уваги великої аудиторії. Розробники визнали спробу невдалою і почали створювати сиквел. Однак в 2020-му Among Us помітили стримери і почали в неї активно грати. Завдяки цьому мільйони користувачів дізналися про проект і вирішили його випробувати. Геймплей" космічної мафії " InnerSloth виявився неймовірно захоплюючим.

У Among Us люди об'єднуються в команду, щоб полагодити ракету. Серед них є кілька самозванців, які повинні перешкодити іншим досягти мети. Гра мотивує активно розмовляти і діяти спільно, адже інакше відправити корабель в космос не вийде. Продажі проекту не розкриваються, але судячи з онлайну, який у вересні 2020 року досяг 1,5 мільйона користувачів на всіх платформах, Among Us принесла чималий прибуток. Розробники навіть відмовилися від сиквела заради підтримки першої частини контентом.

4. Phasmophobia

Страх завжди підсилюється відчуттям самотності. Якщо в грі є кооператив або мультиплеер, то вона вже не зможе по-справжньому налякати користувачів. Так вважалося до релізу Phasmophobia — хоррора з незвичайною концепцією. У проекті Kinetic Games користувачі повинні об'єднуватися в команди по чотири людини і досліджувати замкнуті локації.

Їм потрібно застосовувати різні пристрої і збирати інформацію про місцевих привидів. Останні реагують на мову гравців, а так як членам команди потрібно постійно спілкуватися, це генерує багато страшних ситуацій. Своєю раптовою появою примари здатні викликати неабиякий переляк. Завдяки такій незвичайній механіці продажі Phasmophobia досягли 2 мільйонів копій, хоча гра продовжує маринуватися в ранньому доступі Steam.

3. Stardew Valley

Ось уявіть собі ідеальний симулятор ферми. Приємна графіка, купа можливостей, низький поріг входження і розслаблююча музика. Приблизно таке поєднання виникло в голові? Якщо так, то ви подумали про Stardew Valley. Гра ConcernedApe дозволяє спорудити таке господарство, про яке в житті залишається тільки мріяти. І на це не потрібно буде витрачати багато часу, як в якомусь Farming Simulator.

Stardew Valley цілком підходить для неспішного розвитку і особливо не карає за невдачі. Користувачі зустріли таку концепцію з щирим захопленням. Зараз проект ConcernedApe входить в число найпопулярніших інді-творінь з тиражем більше 15 мільйонів реалізованих копій.

2. Rocket League

Fall Guys, по суті, прийшла до успіху тим же шляхом, що і Rocket League на п'ять років раніше. Судіть самі: спортивна аркада Psyonix володіла цікавою концепцією з поєднанням футболу і гонок, вийшла в порожній на релізи літній період і на старті роздавалась в PS Plus. Ці три фактори допомогли залучити публіку на релізі. А далі все зробив веселий геймплей.

Динамічний футбол, де місце спортсменів відводиться швидким автомобілям, штовхаючим величезний м'яч, доставляв чимало задоволення. Аудиторія гри поступово збільшувалася, і вже в 2017 році Psyonix повідомила про 10 мільйонів проданих копій.

1. Valheim

Існує думка, що зараз складно придумати по-справжньому унікальну гру. Тому найбільше цінуються проекти, де у розробників виходить неординарно скомбінувати і перезібрати перевірені ідеї. Valheim служить цьому прямим підтвердженням. Студія Iron Gate зуміла створити прихильний до користувачів симулятор виживання з елементами будівництва і явним ухилом в дослідження.

Гравцям в ньому не доводиться трястися над спорядженням і боятися ступити зайвий крок. Можна спокійно вивчати світ, збирати ресурси, вбивати босів і потихеньку освоюватися з механікою створення притулку. Ставка вийшла вдалою: за тиждень з моменту виходу продажі Valheim досягли мільйона копій, а за півтора місяці збільшилися в 6,5 разів.

Назар Степорук

