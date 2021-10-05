Максимальний онлайн в New World в Steam вже перевищив позначку 900 тисяч чоловік.

Раптова популярність MMORPG New World від Amazon Games не вщухає. Її одночасний онлайн в Steam на старті перевищив 260 тисяч чоловік. Через кілька днів це число зросло в три рази. І це не межа. Нещодавно стало відомо, що проект встановив новий рекорд і впритул наблизився до показників Cyberpunk 2077.

На поточний момент максимальний одночасний онлайн в New World в Steam досяг позначки 913 634 людини. Про це стало відомо завдяки статистиці на сайті Steam Database. Зараз у свіжій MMORPG розважаються понад 350 тисяч людей. Новий рекорд підтвердив, що New World — це найпопулярніша гра в своєму жанрі в Steam. Bless Unleashed, Black Desert та інші багатокористувацькі рольові проекти не змогли навіть наблизитися до показників свіжого релізу Amazon Games.

По максимальному онлайну в Steam нову MMORPG випереджають тільки чотири гри: Playerunknown's Battlegrounds, Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 і Cyberpunk 2077. Причому остання може скоро поступитися New World. Кількість одночасних користувачів в екшен-RPG від CD Projekt RED досягла позначки 1,054 мільйона. Якщо MMORPG від Amazon зуміє підвищити свою статистику на 150 тисяч осіб, то вона обійде Cyberpunk 2077.

Коротко про гру New World

Проект став першим успіхом Amazon за весь час існування ігрового підрозділу компанії.

У відмінному старті New World ніхто не сумнівався. Ще на етапі бета-тестування в ній одночасно перебували понад 200 тисяч осіб.

У New World потрібно досліджувати світ, прокачувати персонажів, виконувати квести, ходити в підземелля, битися з босами і вирішувати головоломки. Можна також збирати ресурси, розвивати власну базу і брати участь в сутичках з іншими гравцями.

Автор: Назар Степорук