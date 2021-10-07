Ємність старих серверів теж підвищили.

MMORPG New World від Amazon Games розташувалася в трійці найпопулярніших ігор Steam по одночасному онлайну. Прямо зараз в проекті розважаються 330 тисяч осіб. Така величезна аудиторія привела до неприємної проблеми — черг на серверах. Під час запуску New World вони досягали сотень тисяч чоловік. Розробники всіляко намагаються боротися з цим. Нещодавно автори збільшили кількість серверів свіжої MMORPG вдвічі.

Згідно заяві на офіційному сайті New World, Amazon Games також розширила ємність старих серверів. Багато користувачів створювали персонажів саме там і вже встигли прокачатися. Вони не хочуть починати все заново, тому і утворюються черги. Щоб вирішити це питання, розробники мають намір впровадити безкоштовне перенесення персонажа між серверами. Свіжий патч підготував основу для реалізації згаданої функції. Додаткова інформація про перехід на інший сервер повинна з'явитися пізніше на цьому тижні.

Інші поліпшення в недавньому оновленні

Розробники реалізували попередження, коли людина намагається покинути чергу. Тепер користувачеві потрібно буде підтвердити дію, що має захистити від випадкової втрати свого місця серед очікуючих входу на сервер.

Amazon також ввела новий захист проти гравців AFK. Колишню систему було легко обдурити за допомогою імітації рухів мишкою. Інформацію про вжиті заходи студія не розкрила.

Були виправлені десятки різноманітних помилок — технічних і геймплейних. Це повинно підвищити загальний комфорт.

New World доступна тільки на ПК (Steam), консольний реліз гри поки не розглядається розробниками.

Автор: Назар Степорук