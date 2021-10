Страх, про який ви навіть не знали. 10 найбільш незвичайних хорорів для гри на Хелловін

Наближається Хелловін, а значить — пора вибирати ігри-жахи для проходження під час свята. Про найбільш популярні з них УНІАН розповів минулого року, і щоб не повторюватися, ми підготували добірку з десяти найбільш незвичайних хоррорів. Обіцяємо, буде страшно.

Іноді людям хочеться відчути страх укупі з добротною дозою адреналіну. Це бадьорить організм, а коли почуття жаху проходить, настає блаженний катарсис. Сучасні ігри в жанрі хорор здатні гарантувати такі емоції, особливо якщо проходити їх у відповідній атмосфері. Користувачеві потрібно усамітнитися, відключити всі джерела світла і згадати про те, чого він завжди боявся. Після цього занурення у віртуальні жахи вийде насиченим і незабутнім.

Такий "атракціон" страху обов'язково варто влаштувати на Хелловін. Сама суть свята велить пропустити через свої вени коктейль з мороку, страждань і відчаю. А щоб додати розвазі оригінальності, потрібно підібрати відповідні ігри. Редакція УНІАН вирішила підсобити всім читачам у цій справі.

Ми заглянули в безодні жанру і вивудили звідти десять найбільш незвичайних хорорів, які варто пройти або хоча б випробувати на Хелловін. Про більшість ігор з нашої свіжої добірки ви напевно не чули, тому приєднуйтесь — буде страшно і цікаво. Ну а якщо захочеться більш популярних жахів, то ласкаво просимо у наш минулорічний матеріал.

10. Phasmophobia

Багатокористувацькі жахи не можуть викликати у людини відчуття ізоляції і самотності. Гравець завжди буде перебувати в компанії інших людей і відчувати їх підтримку. З цієї причини ми намагалися уникати таких хорорів, але для Phasmophobia зробили виняток. Проект Kinetic Games вміє налякати, незважаючи на свою концепцію командних розваг. У ньому користувачі об'єднуються в групи по чотири людини і досліджують занедбані об'єкти — будинки, в'язниці, лікарні і так далі. На кожному з рівнів присутній один з дванадцяти видів привидів.

Збір інформації про примару — це головна мета гравців. Вони повинні читати документи, слухати записи і знаходити зачіпки за допомогою різних пристроїв. При цьому користувачам доведеться постійно спілкуватися, що обов'язково приверне увагу привиду. Кожен з них реагує на слова гравців і поводиться відповідно до сказаного. Його дії складно передбачити, і саме це викликає сильне почуття страху.

9. P.T.

Коли проходиш P.T., то мем про геніальність Хідео Кодзіми раптово перетворюється на правду. Японський геймдизайнер створив демоверсію скасованої Silent Hills, яка лякає сильніше більшості повноцінних хоррорів. Проект присвячений головному герою, який потрапив у часову петлю в маленькій квартирці. Вона складається з коридору і ванної — доступ в інші кімнати закритий. Якщо спробувати покинути житло, цикл перезапуститься.

Протагоністу потрібно вирішити ряд головоломок, щоб розірвати петлю і вибратися назовні. Однак зробити це непросто: загадки вийшли хитромудрими, а атмосфера ізоляції заважає думати. Ще й Ліза, привид вагітної жінки, може раптово з'явитися перед очима і викликати вибух в області п'ятої точки. Загальна концепція обволікається якісним звуковим дизайном і постійною зміною палітри кольорів, які підсилюють таємничий і моторошний настрій в P.T.

8. Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth

Пояснити, чому Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth потрапила в цю добірку, вельми непросто. На вигляд вона нічим не відрізняється від інших жахів з елементами виживання: ходиш, збираєш ресурси, виконуєш завдання і намагаєшся не померти. На базовому рівні все так, але в деталях у проекту збереться купа особливостей. Гра дивує незвичайною атмосферою і змушує відчути себе жертвою в оточенні ворогів.

Такий антураж викликає тривогу, яка не відпускає аж до фіналу. Вона посилюється завдяки високій складності. У Call of Cthulhu завжди не вистачає патронів і аптечок, а зберігатися можна тільки в певних точках. Це підживлює напругу і змушує ще сильніше трястися при зустрічі з противниками. А завершальним штрихом стала шалена Історія в традиціях Лавкрафту. Особливості Dark Corners of the Earth зливаються воєдино і створюють той самий шарм, який робить хорор унікальним.

7. Scavenger SV-4

Самотність. Часом вона може налякати сильніше, ніж монстр, який шкребеться в сусідній кімнаті. Це доводить Scavenger SV-4, яка розповідає про дослідження далекої планети. Гравець в ролі головного героя повинен дистанційно керувати дроном через інтерфейс на екрані. Центральне завдання в проекті — зібрати потрібну кількість цінних предметів за відведений час. Якщо не встигнути, то протагоніст загине від радіації, яка повільно руйнує його корабель.

За описом можна подумати, що Scavenger SV-4 — це простенька пригода, але не варто обманюватися. Звуки і пейзажі далекої планети викликають моторошне відчуття дискомфорту. Коли досліджуєш територію через чорно-білий екран дрона, постійно чекаєш якоїсь підстави. Почуття невідомості повільно залазить під шкіру і поступово розповзається по всьому тілу. Після цього будь-яка перешкода в трансляції або порив вітру починають лякати сильніше, ніж скрімери.

6. Killer Frequency

Нічний радіоведучий — цікава професія. Особливо коли доводиться приймати дзвінки від людей, які потрапили в біду. У такій ситуації гравець опиниться при проходженні короткого хорора Killer Frequency. Його можна завершити за годину, але весь цей час буде дуже напруженим і насиченим. Геймплей в грі зводиться до дослідження приміщень, пошуків зачіпок і вирішення загадок.

Користувачеві потрібно допомогти нещасним, які звернулися на радіостанцію. Їхні історії одночасно інтригують і викликають потоки холодного поту на спині. А відчуття самотності і постійна нестача часу викручують тумблер з напругою на максимум. В результаті гравець відчує настільки сильну суміш страху і хвилювання, що виникне бажання різко вийти на свіже повітря.

5. Lone Survivor

Уявіть собі двомірну суміш Resident Evil і Silent Hill в оболонці з дуже різношерстого саундтрека і піксельної графіки. Приблизно такою відчувається Lone Survivor при першому знайомстві, але цей висновок занадто поверхневий. Розробник-одинак Джаспер Бірн зумів створити хоррор контрастів, де головною особливістю стала зміна настрою.

Гра має просту зав'язку — протагоніст в масці повинен втекти з ураженого хворобою міста. По дорозі йому доведеться відвідати чимало похмурих місць і зіткнутися з монстрами. Однак страх — лише одне з почуттів, які викликає Lone Survivor. Проект також занурює в депресію, тривогу і навіть панічну радість. Він влаштовує емоційні гойдалки на тлі моторошного антуражу, і це неймовірно підкуповує.

4. Anatomy

Anatomy триває навіть менше, ніж Killer Frequency — всього півгодини. Але яка ж в ній густа і незвичайна атмосфера. Гравець побуває в заміському будинку, де йому потрібно буде шукати і слухати касетні записи. Це весь геймплей, який реалізований в проекті. Більш того, в Anatomy відсутні скрімери.

Є лише тиша, наростаюча клаустрофобія і воістину жахлива історія. Те, що розповість голос з магнітофона, неможливо забути. Сюжет, нібито залазить всередину гравця через рот і підсилює його найпотаємніші страхи. Ефект виходить настільки сильним, що заспокоїтися вдається тільки через кілька днів.

3. Doki Doki Literature Club!

Ця візуальна новела спочатку маскується під типовий романтичний твір, причому досить успішно. Вона змушує гравця розслабитися і відчути себе членом літературної спільноти, за яким сохнуть дівчата.

Але потім настрій різко змінюється і виникає гнітюча атмосфера. Такий несподіваний перепад змушує тривожитися і навіть панікувати. Doki Doki Literature Club! суворо карає за втрату пильності і перетворює частину проходження в суцільний кошмар.

2. Knock-knock

У Knock-knock вдало поєднуються елементи хорору і квесту. Проект пропонує примірити роль власника самотнього будинку посеред лісу. Вночі житло приваблює всяку нечисть, і гравцеві потрібно з нею боротися. Основна мета — не загинути до світанку. Для цього доведеться ховатися, збирати корисні предмети і вирішувати головоломки.

Гра набагато менше покладається на атмосферу жаху, ніж інші проекти зі списку. Часом вона лякає несподіваними зустрічами і ситуаціями, проте в цілому Knock-knock захоплює процесом дослідження і виживання.

1. Stories Untold

Розробники описують Stories Untold, як експериментальний сюжетний хорор. Оповідання в ньому подається через звичайний текст, а геймплей зводиться до операцій з артефактами і різними пристроями. Звучить просто, але це, як кажуть, потрібно спробувати.

Сюжет Stories Untold спочатку сприймається, як чотири моторошні історії, які не пов'язані між собою. Але потім вони починають сплітатися і формують перед користувачем неймовірно похмуру картину. Геймплей теж не підводить: розробники постаралися реалізувати різні завдання і підходи до їх вирішення, що допомагає підтримувати належний рівень інтересу.

Назар Степорук

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter