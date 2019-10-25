​​​​​​​Кір, дифтерія – що далі? Чому в Україні ситуація з керованою інфекцією стає… некерованою

Днями Україну сколихнула новина - у студента 5-го курсу медичного факультету Ужгородського національного університету діагностували дифтерію. Юнака госпіталізували. За ним ще двох. Потім ще дванадцятьох. Чотирьом із них ввели протидифтерійну сироватку (всі вісім наявних в області доз), як того вимагають протоколи лікування.

Усі хворі студенти – іноземці. Наразі перевіряють інших, запроваджують обмежувальні заходи. А у місті шириться паніка.

Керована інфекція, якщо робити щеплення

Що ж таке дифтерія і чому навколо неї стільки страхів? Як розповів УНІАН директор комунального неприбуткового підприємства «Обласна клінічна інфекційна лікарня» Закарпатської облради Михайло Поляк, дифтерія – інфекційна хвороба, збудником якої є дифтерійна паличка. Ознаки і симптоми недуги, зазвичай, проявляються через 2-5 днів після зараження, форми бувають легкі й важкі. Перші ознаки – біль у горлі, підвищення температури тіла. Характерна ознака - сірий або білий наліт у горлі.

Токсин, який виділяє в організм дифтерійна паличка, викликає різні ускладнення, в тому числі запальні ураження і пошкодження серцевого м'яза, запальні ураження нервів, порушення функції нирок, кровотечі на тлі пониженого вмісту тромбоцитів у крові. Ураження м'язів серця може призвести до порушень серцевого ритму, а запальні ураження нервів можуть викликати параліч.

Якщо швидко діагностувати недугу і ввести хворому спеціальну протидифтерійну сироватку, то, зазвичай, вдається токсин нейтралізувати. «Протидифтерійна сироватка нейтралізує екзотоксин (його в організм хворої людини виділяє дифтерійна паличка, - УНІАН), але тільки той, що у крові. Якщо екзотоксин потрапив у клітини, лікування немає. Якщо хворий звертається пізно – смертність сягає від 10 до 50%. Хочу наголосити, що це не кір, це дуже небезпечна інфекція. Дуже!», - підкреслює інфекціоніст.

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Хвороба вважається керованою інфекцією (захворювання, які можна повністю усунути шляхом вакцинації). Щеплення протидифтерійної вакцини проводяться за календарем щеплень, дорослому – що десять років. Вакцина сприяє виробленню в людини імунітету, стійкості до дифтерійної палички.

Але чи можна говорити про якусь стійкість, якщо наразі в країні просто немає загального імунітету? Скільки б лікарі не наголошували, що не слід ігнорувати планові щеплення, не варто вестися на повідомлення про фармзаговори, на жаль, відсоток тих, хто планово щепить дітей, дедалі зменшується. І навіть з огляду на спалах кору ситуація не покращується. «За підсумками 9 місяців 2019 року, офіційно зареєстровано 2736 відмов від проведення профілактичних щеплень дітей віком до 2 років (за даними УкрВак). Це більше на 20%, якщо порівнювати з минулим роком. І це – лише офіційні відмови, коли батьки про це розписалися», – розповідає Поляк.

Серед цих відмов, 485 – від проведення щепленні від дифтерії, кашлюку та правця…

«Дифтерія – це керована інфекція. Щоб не було захворювання на дифтерію, кір тощо, потрібно прищепити не менше, ніж 95% населення. Але, на жаль, сьогодні навіть рівня в 50% не досягнуто. Суспільного імунітету немає як у Закарпатській області, так і по Україні взагалі. Тепер вихід єдиний – прищепити всіх!», – наголошує Поляк.

Чи слід чекати на поширення дифтерії?

Уже зараз у терміновому порядку на Закарпатті обстежують іноземних студентів – усіх однокурсників тих, хто захворів. Медики не заспокоюють, навпаки, наполягають, що ситуація справді загрозлива, адже інфекція легко передається повітряно-крапельним шляхом, довго зберігається в навколишньому середовищі.

«Я не збираюся ні заспокоювати, ні лякати. Я хочу, щоб усі ужгородці та закарпатці загалом мали реальну достовірну інформацію про те, що відбувається», - заявив 24 жовтня під час засідання протиепідемічної комісії в Ужгородській міській раді начальник управління охорони здоров’я міськради Василь Решетар.

А відбувається наразі наступне. По-перше, усі студенти-іноземці медичного факультету №2 в УжНУ, а їх 1400 осіб, – у зоні ризику. «Ми обстежили 44 безпосередньо контактних, але я думаю, що має стояти питання про обстеження всіх… бо можуть бути серед необстежених просто носії дифтерії. А носійство – це той випадок, коли немає проявів або може бути субклінічний перебіг, коли хворий виділяє бактерії, а ознак захворювання немає. Захворювання передається, в основному, повітряно-крапельним шляхом», – зауважує Михайло Поляк.

По-друге, за словами фахівців, наразі слід насторожитися всім, але в особливій зоні ризику - водії міського транспорту, працівники торговельних та закладів громадського харчування, викладачі. Тобто всі ті, хто безпосередньо щодня контактує з великою кількістю людей. Враховуючи ж, що харчуватися треба, їздити теж, то ніякі обмежувальні заходи ситуацію не особливо рятують…

Ще одне питання, яке нині обговорюють в Ужгороді, звідки прийшла інфекція? Чи її привезли з рідної країни (Індія) студенти-іноземці, чи недугу вони підчепили вже в Україні – наразі невідомо. Одні лікарі стверджують, що людина може бути носієм недуги протягом півроку, отже, і завезення дифтерії з інших держав не виключене. Інші спеціалісти переконують, що невакциновані могли легко підчепити паличку і в Україні.

Втім, це питання другорядне. Зараз важливіше дізнатися, чи хтось взагалі перевіряв імунний статус вступників до вишу всього медичного факультету №2. Адже, якщо вірити розповідям, які ширяться соцмережами в Ужгороді, про наявність щеплень іноземців питали… усно. «На жаль, невідомо, чи вакциновані студенти, бо на державному рівні скасовано довідку про щеплення, яку раніше подавали при вступі», - повідомила під час комісії директор Ужгородського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Козак.

Дійсно, якщо поспілкуватися зі спудеями, можна дізнатися багато неприємних «новин». Адже хтось із них наполягає, що щепитися їм забороняє релігія. Ще хтось зізнається, як медогляд зробив за 150 грн, не виходячи з власної квартири.

За словами ректора УжнУ Володимира Смоланка, те, з якими медичними документами має вступати студент до вишу, регламентується спеціальним документом. «Згідно з порядком організації набору та навчання/стажування іноземців та осіб без громадянства, який затверджений Міністерством освіти й науки та зареєстрований Мінюстом, передбачений певний перелік документів для зарахування іноземців на навчання. Серед них передбачена подача медичного сертифіката про стан здоров’я, засвідченого офіційним органом відповідної країни не менш ніж за два місяці до того, як до нас приїхав студент. І в медичній довідці вказується винятково, що вони є фізично і психічно здорові, а також не страждають на жодне інфекційне захворювання на той момент, також вказується результат тесту на ВІЛ. Кожен студент-іноземець має таку довідку», - зазначив Смоланка.

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Ректор наголосив на тому, що така довідка подається на момент зарахування. Натомість довідка (форма 086 для абітурієнтів) від українських студентів не вимагається. Іншими словами, імунний статус українців-абітурієнтів має викликати ще більше запитань.

Звісно, Індія, звідки родом інфіковані дифтерією студенти, – не сама безпечна в інфекційному сенсі країна. Щоправда, й тут можна додати «але». «В Індії фіксується тисяча випадків дифтерії, але це на мільярд триста мільйонів населення. Це 1 випадок на 130 мільйонів. В Україні вже цьогоріч маємо 5 випадків на 40 мільйонів, не враховуючи Ужгород», - зазначив Смоланка з посиланням на інфекціоністів.

У цьому ж контексті слід додати, що тільки в Ужгороді здобувають вищу освіту студенти з близько трьох десятків різних країн. Тобто можна з упевненістю стверджувати, що від подібних ситуацій у майбутньому застрахуватися нереально. І не тільки в Ужгороді – по всій країні.

Вихід є – вакцинувати всіх

На думку учасників протиепідемічної комісії в Ужгороді, над тим, як розробити більш жорсткі вимоги до перевірки імунного статусу іноземців, які планують навчатися в Україні, слід подумати владі. Зрештою, є рішення Конституційного Суду щодо заборони нещепленим відвідувати організовані колективи. Можливо, ним наразі треба скористатися і щепити всіх.

«Згідно з міжнародними протоколами, в такій ситуації ми, лікарі, мали би призначити всім без винятку превентивне лікування, особливо контактним особам. Це означає вакцинувати, – вважає директор інфекційної лікарні Михайло Поляк. - Але тут же постає питання – як щепити студентів-іноземців? Дозвіл для використання препаратів для їх щеплення повинні дати в МОЗ. Далі слід зобов’язати всіх прийти в щеплювальні пункти. Ми розуміємо, що є релігійні переконання, які можуть комусь забороняти здійснювати вакцинацію. Але в такому разі треба пояснити студентам, що, якщо вони приїхали в Україну, вони повинні виконувати закони нашої країни».

До речі, за словами керівника відділу епіднагляду Центру громадського здоров’я МОЗ Романа Родини, що дозвіл на використання вакцин для студентів-іноземців у міністерстві дали, тепер на плечі закарпатців покладена місія щепити всіх від дифтерії. А поки це не відбулося, навчальний процес студентів медичного факультету №2 (з іноземною мовою викладання, 1400 осіб) Ужгородського національного університету призупинено. Схоже, що їх не допустять до навчання і практичних занять (тобто, до занять у медичних закладах області, де студенти оглядають хворих!), поки не прищеплять.

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Крім того, з 25 жовтня до окремого розпорядження встановлено обмеження доступу до клінічних баз студентів медичних факультетів (а це медичний факультет №1 з українською мовою викладання та стоматологічний факультет).

Також пройти щеплення від дифтерії зобов’язані всі викладачі УжНУ (якщо не вакциновані).

Втім, в Ужгороді готові зробити щеплення всім, хто звернеться. Наразі у державних клініках, які працюватимуть і на вихідних, сімейних амбулаторіях (працюють вісім амбулаторій та ще три пункти в УжНУ) і приватних медичних центрах достатньо вакцин – Ужгороду перерозподілено 8000 доз, а, в разі потреби, їх кількість збільшать. Вакцинація безкоштовна. Та лікарі нагадують, що на формування імунітету після введення вакцини потрібен час. Щонайменше – два тижні.

Нездорова ситуація

Та, попри всі ці міри, направлені на розв’язання проблеми, ситуація в Ужгороді відверто нездорова і в прямому, і в переносному сенсі. В соцмережах на адресу студентів-іноземців, які стали і жертвами ситуації, і її заручниками, озвучуються расистські речі, які викликають огиду. В університеті це викликає обурення. Тому, у відповідь на нетолерантне ставлення до людей, які захворіли, студенти та викладачі УжНУ ініціювали флешмоб – ставлять на свої аватарки в Фейсбук наліпки з написом «Хворобі байдуже, якого кольору твоя шкіра» та «Будь людиною, а не дикуном».

ФОТО 4 / Флешмоб «Хворобі байдуже, якого кольору твоя шкіра»

Як прокоментувала УНІАН проректор з науково-педагогічної роботи УжНУ Мирослава Лендьел, яка теж є учасницею флешмобу, «ця ініціатива – це заклик проявити гуманність, толерантність до людей які проживають в Ужгороді незалежно від їхньої національності, расової приналежності, релігійних вірувань та інших переконань».

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Налякані дифтерією ужгородці почали масово вакцинуватися. Лише за одну добу після новин про дифтерію щеплення зробили майже тисяча осіб – стільки, як, іноді, за два місяці…

Чомусь у нас завжди все так, як у народній мудрості, «поки грім не вдарить».

Наталія Петерварі