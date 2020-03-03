Коронавірус у Чернівцях: аптеки без масок, гречка на полицях, дезінфекція транспорту та лікарі у протичумних костюмах

Після того, як евакуйованих з Китаю українців у кількох регіонах України не бажали бачити і протестували найрадикальнішими способами, інформація про перший підтверджений випадок зараження викликала занепокоєння. Втім, Чернівці, де й зафіксовано коронавірус, відреагували напрочуд спокійно.

«Кожен другий запитує: «А маски є?»

Звістка про підтверджений випадок коронавірусу в мешканця Чернівців, який разом зі своєю дружиною повернувся додому з Італії, миттєво спустошив полиці місцевих аптек. В обідній час 3-го березня знайти елементарні пов’язки чи антисептики в фармацевтичних закладах міста УНІАН не вдалося. Так, обійшовши 10 аптек у центральній частині міста, ми ледь знайшли одну, в якій можна було придбати медичні маски. Щоправда, продається лише у комплекті з халатом і бахілами, вартує близько 30 гривень.

«Розмітають все, що бачать, – розповіла працівниця однієї з аптек. – Панічних настроїв серед людей нема, зате ажіотаж у нас сьогодні страшенний: кожен другий відвідувач приходить із запитанням: «А маски є?»».

Деякі з аптек повісили на вхідних дверях таблички, з яких інформують про відсутність пов’язок.

«Вигребли все, що було сьогодні, – розповіла УНІАН фармацевт іншої аптеки на вулиці Головній. – Лишився тільки один комплект, такий, як у пологові будинки рекомендують купувати. З антисептиками також глухо – ось, останній є, за 98 гривень».

Водночас, в чернівецьких магазинах збільшеного ажіотажу у перший день коронавірусу не спостерігають. Продавці переконують, що гречку, як полюбляють іронізувати, ніхто не «змітає» з вітрин, хоча розмови покупців, як правило, про небезпечну інфекцію.

Коронавірус «на слуху» і в громадському транспорті. Пасажири активно і дещо емоційно обговорюють останні новини про поширення хвороби. Проте, паніки серед населення в тролейбусах сьогодні не помічали, розповів УНІАН в.о. керівника Чернівецького тролейбусного управління Михайло Олексюк.

«Пасажирів не стало ні менше, ні більше. Єдине, що змінилося – сьогодні після обіду, з метою профілактики, видали нашим водіям і кондукторам пов’язки. І посилено дезінфікуємо наші машини. Для цього закупили спеціальні сертифіковані препарати: одна таблетка розводиться у 8-10 літрах води. Цією рідиною обприскуємо тролейбуси», – зауважив він.

«Лікарів пускають до пацієнтів у протичумних костюмах»

Ольга Кобевко – одна із семи лікарів інфекційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні, у пацієнта якої сьогодні підтвердився небезпечний діагноз. Вона каже, що звістку про коронавірус працівники медустанови отримали із новин.

«Прочитала на місцевому сайті і перекинула новину колегам. Всі були здивовані», – каже вона.

Ольга також розповіла, що медики цілодобово чергують у відділенні.

«Ми не панікуємо, а вивчаємо самостійно іноземний досвід. Придбали собі певні речі для допомоги в діагностиці», – розповідає лікарка.

За пацієнтами, в яких є підозра на небезпечну інфекцію, доглядає окремий медсестринський блок.

«Цих пацієнтів повністю ізолюють в окремому крилі нашої лікарні. Доступ до них обмежений, і увійти можуть тільки лікарі, одягнуті в протичумні костюми», – сказала Кобевко.

Медик також каже, що в порівнянні з ситуацією зі спалахом грипу H1N1, який поширювався світом та Україною у 2009 році, нині, в період спалаху коронавірусу, чернівчани стали більш поінформованими завдяки пресі й соцмережам.

«Якщо не брати до уваги різні фейки та вкиди про коронавірус, які час від часу «гуляють» Інтернетом, то сучасні засоби комунікації дуже допомагають нам, медикам, у боротьбі з цим вірусом. Насправді чернівчани дуже пильно стежать за новинами про цю хворобу, багато читають рекомендацій від лікарів. У цьому справді суттєва різниця із тим, як люди реагували на «свинячий» грип одинадцять років тому», – сказала Кобевко.

Крім того, медик каже про високий рівень свідомості у багатьох людей, які повертаються до Чернівців з країн, де поширюється коронавірус.

«Днями були кілька випадків, коли наші заробітчани, повернувшись з Італії, приходили до нас перевіритись. Це при тому, що у них не було жодних симптомів чи ознак хвороби. Приємно, що люди стають такими відповідальними», – додала лікарка.

Ольга Кобевко також закликала людей не панікувати, хоча погоджується, що такі заклики з уст чиновників швидше лякають, ніж заспокоюють.

«Зрозуміло, що такі заяви залишають певний негативний осад, – каже вона. – Проте раджу виконувати елементарні рекомендації медиків і зберігати спокій. А ми, лікарі, зробимо все можливе, аби побороти цю хворобу».

Микола Кобилюк, Чернівці