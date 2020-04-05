Коронатерапія. Які експериментальні ліки проти COVID-19 тестують в Україні та світі

Італійський протокол: ліки проти ревматизму

Українку Павліну Шимбір після тижня температури і слабкості доправили у госпіталь Болоньї, одного з найбільш заражених регіонів Італії. У ніч проти 8 березня, фактично без свідомості і надії на порятунок, її підключили до апарату штучної вентиляції легень. 56 годин він дихав за неї. Далі допомагала киснева маска. А потім… вона вчилася дихати сама. Заново.

Павліні всього 44 роки, та цукровий діабет ускладнив перебіг недуги. Таким пацієнтам, у яких вибір між тим і цим світом, італійські медики пропонували експериментальне лікування від італійського професора. «Нас лікувалося троє. Ця терапія була зроблена на основі ліків для ревматизму», - розповідає жінка.

Вона погодилась. Препарат від ревматизму, який не пройшов жодних клінічних досліджень у боротьбі з коронавірусом, лікарі їй кололи і моніторили буквально кожну зміну в організмі. Список побічних реакцій, які й самі здатні відправити пацієнта на той світ, у таких ліків дуже довгий.

«Заболіла голова – ви повинні сказати. Засмикалось око – ви повинні сказати. Все записують», - розповідає Павліна.

«Тут мова йде про те, що така практика, яка існує в інших країнах, схвалена на рівні локальних протоколів у багатьох госпіталях світу. Але тут потрібно розуміти, що це більше експериментальна терапія, аніж терапія, яка має чітко доведену ефективність», - говорить кандидат медичних наук, доцент Федір Лапій.

За кілька днів Павліна пішла на поправку. У день виписки, тиждень тому, у прямому ефірі ТСН розказувала, що одужала, вірусу більше немає: «Я дуже вдячна італійським лікарям. Я б дуже хотіла, щоб у наших медиків була така можливість допомагати».

Та якби ми тоді знали, як історія хвороби цієї жінки може змінити вектор України у лікуванні коронавірусу.

Американський протокол: ліки проти малярії

Препарат, який змінить правила гри, - так тиждень тому заявив президент Америки Дональд Трамп.

Науковці та медики побачили надію в речовині, якою понад 70 років лікують від малярії. Виявилось, вона має протизапальний ефект і може сприяти одужанню хворих на COVID-19.

Про те, що вона хвора на коронавірус, Есмеральда дізналася 16 березня. Усе, що відбувалося з нею в американській лікарні, щодня транслювала у прямому ефірі. Аби всі бачили, як вірус виснажує її молодий організм, сиділи вдома і не важили життям своїм та інших.

5-денний курс терапії, у якому був і препарат від малярії, буквально повернув Есмеральду від останньої межі. Але слово експеримент - не передає усієї небезпечності такого лікування.

«Такі ліки дуже токсичні, їх не можна безконтрольно весь час використовувати. І який їх механізм дії на вірус ніхто не встиг вивчити. Там можуть бути якісь опосередковані механізми впливу», - розповідає доктор медичних наук Алла Мироненко.

Чи ефективні вони? Чи безпечні? Поки відомо про успішну їхню дію на інші коронавіруси. Як ці ліки діють на нинішній коронавірус, науковці по всьому світу спостерігають на таких пацієнтах, як Есмеральда. Адже жодного масштабного клінічного дослідження ще не було. Навіть сам вірус ще не вивчений до кінця.

Читайте такожВ Україні серед хворих на коронавірус найбільше людей віком від 50 до 59 років«У Норвегії та Іспанії пацієнти будуть брати участь у випробуваннях, які дозволять порівняти безпечність та ефективність чотирьох препаратів і різних комбінацій від COVID-19. Це історичне випробування, воно суттєво скоротить час для отримання надійних даних», - заявив нещодавно генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Американський доктор біологічних наук Сергій Сікора знайшов ліки проти «брата» COVID-19 - коронавірусу САРС, який атакував планету у 2002 році. Щоправда, його ліки на той момент уже були мало затребувані – САРС фактично зник. Каже: на пошуки нових підуть роки, тож науковці намагаються знайти порятунок у вже відомих препаратах.

Вірус потрапляє в організм через слизові оболонки. Очі, рот, ніс. Його шипи – це ключі до вашої клітини. І щойно він до неї потрапив, починає розмножуватися. Далі тисячі, а потім мільйони його копій атакують інші клітини. І тут вмикається ваша імунна система. 80% заражених перенесуть атаку як ГРВІ, але у 20% імунітет дасть збій. Наприклад, почне виробляти занадто багато антитіл і працюватиме не проти ворога, а проти вас самих. А ліки не за призначенням можуть зупинити запалення організму ще на стадії розмноження вірусу у клітинах.

«Це протизапальний ефект. Коли твоя імунна система так сильно реагує на збудник, що в полум’ї боротьби організм згорає сам», - говорить Федір Лапій.

Америка, не дочекавшись результатів, цими препаратами вже запаслася. До стратегічних резервів фармацевтичні компанії передали понад 30 мільйонів доз. Три тисячі доз цього препарату нині розвезли по українських лікарнях. У вигляді експериментального лікування «протималярійні» медикаменти дозволені тепер і у нас.

Павло повернувся із Франції і понад тиждень ходив із температурою 39. Без будь-якого натяку на пневмонію. А лікарі на знімку побачили саме її. Тест виявив у нього коронавірус.

«Через п’ять днів інтенсивної терапії у мене пройшла температура. Я пив таблетки. Вони призначаються при малярії. Ми знайшли частину у Львові й в Одесі», - розповідає Павло.

Одна упаковка коштує близько 500 гривень. Нині в аптеках цих ліків немає. Та шукати їх і не варто. Лікарі застерігають віл самолікування. Навіть фахівці використовують їх, зваживши всі «за» і «проти». Без нагляду медика такі ліки взагалі можуть покалічити.

«Коли ми використовуємо, ми завжди зважуємо користь і ризик від цих препаратів. Ці препарати можуть впливати на нервову систему, на органи зору, на серце», - зауважує Федір Лапій.

Азійський протокол: ліки проти Еболи

Ще один «препарат надії» - той, який розробили проти кривавої гарячки Ебола. Він добре себе проявив у дослідах проти інших коронавірусів. Уперше ним спробували лікувати евакуйованого пасажира із зараженого круїзного лайнера «Даймонд принцес». Його стан поліпшився. Відтоді ці ліки, за згоди пацієнта, застосовують по всьому світу.

Один екземпляр цих медикаментів довго чекали у Чехії, аби спробувати врятувати критично хворого таксиста, який 10 діб був підключений до ШВЛ. Ліки проти Еболи йому почали давати 24 березня. Вже за 3 дні лікарі заявили: чоловік дихає сам.

«Ми не можемо сказати, чи це так препарат подіяв, чи сам чоловік почав одужувати, але його легені були дуже пошкоджені», - розповіли медики.

За кілька тижнів мають завершитися дослідження реакції тисяч людей на препарат в Америці та китайській провінції Хубей. Світ чекає, але пробує застосовувати. Україна наважилась теж.

Український протокол

Павліна Шимбір щиро дякувала італійським лікарям за те, що жива, коли її виписували тиждень тому. Вона - вінничанка. Тож свою історію хвороби передала головній інфекціоністці Вінниччини - Ларисі Мороз. І на початку тижня саме в цій області з'явився перший протокол лікування хворих на COVID-19.

«Цей протокол направлений на лікування пацієнтів, починаючи від середнього ступеня тяжкості. Ми ґрунтувалися на протоколах, які використовують в Азії, в Європі і США, там були схвалені препарати без доказової бази. Ті, препарати, які не показали прямого противіруса. І в їхніх показаннях немає захворювання Ковід», - розповідає інфекціоніст Лариса Мороз.

І ліки проти ревматизму, малярії, Еболи, ВІЛ... Кожен препарат застосовують індивідуально: в залежності від стану хворого.

«Є вже дві людини. Ми рекомендували експериментальні ліки, і вони демонструють гарні результати. Я боюся загадувати. Ефективність непогана», - каже лікарка.

Одразу після Вінницького з'явився протокол загальноукраїнський. Його затвердило МОЗ. Але зверніть увагу: лікування цими препаратами може відбуватися тільки за вашої згоди. Безкоштовно. Лікарі кажуть: такого експериментального лікування можна уникнути, якщо вчасно звернутися до лікаря із симптомами. Кожен день зволікання несе тяжкі наслідки.

«Якщо виникає задишка, слабкість, в’ялість, обов’язково треба викликати швидку медичну допомогу і лягати на стаціонар, тому що це дуже небезпечно. Всі хворі, яких ми спостерігаємо з важким перебігом пневмонії, зверталися до стаціонару дуже пізно», - підкреслює головний лікар Олександрівської лікарні Києва Людмила Антоненко.

Поки світ називає їх «ліками відчаю» та «ліками надії». І до результатів клінічних випробувань називати їх панацеєю не можна. Це лише спроба не допустити, щоб пацієнт середньої тяжкості став важким, а важкому дати хай навіть 1% шансу на виживання. Медична система отримала кредит довіри та інструмент на випадок, коли нічого не робити і є порушенням заповіді Гіппократа – «Не нашкодь».

Наталія Ярмола, Ігор Сулій, Валерій Кузнецов, Алла Хоцянівська, Вікторія Ковцун