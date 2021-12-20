Бізнес року – підробка COVID-сертифікатів

Попит породжує пропозицію. Якщо торік аферисти заробляли на підробних тестах на ковід, то влітку 2021 року масово почали фальшувати сертифікати про вакцинацію.

Перші COVID-сертифікати з’явилися у додатку "Дія" 5 липня 2021 року. А вже 13 липня польські прикордонники під час перевірки документів затримали п'ятьох українців з підробленими сертифікатами вакцинації.

Як розповіла "Грошам" завідувачка відділу оцінки ризиків та інфекційного контролю НДСЮ "Охматдит" Катерина Сояк, підробні сертифікати в Україні є, адже є запит на таку опцію. Причому, за її словами, деякі способи фальсифікації відстежити неможливо.

"Наприклад, коли людина звертається за підробною вакцинацією, приходить на прийом, це фіксується, заноситься в базу, але… вакцину їй просто не вводять, виливають, або вводять кудись "мимо"", - розповіла вона "Грошам".

Є попит, а отже є й пропозиція. Тому, наче гриби після дощу, в Україні дуже швидко з'явилися фірми, які, попри усі ризики, готові зробити фальсифікат за гроші.

Одну з найбільших таких компаній викрили нещодавно на Волині.

"Вартість одного підробленого міжнародного свідоцтва про вакцинацію становила 1600 грн. Щодня ділки виготовляли до 20-ти таких "документів". Здебільшого вдома. А в одній з областей навіть орендували для цього офіс", - звітували в правоохоронних органах.

Напевно, найгучніший скандал, на думку "Грошей", стався, коли фальшивку про вакцинацію в аеропорті пред’явила нардепка 8-го скликання Надія Савченко. Сама ж вона наполягала, що документів не фальшувала, але публічно висловила антивакцинаторську позицію. Чи робила щеплення - так і не зізналася: "Інформація про стан здоров’я людини захищена законом. І я маю право на ваше питання не відповідати".

Та правоохоронців аргументи Савченко не переконали. Її справа, як дізналися "Гроші", потрапила в суд. Втім, вже за місяць з'ясувалося, що льотчиця може уникнути покарання.

"Прокурори подали до суду справу, яка містить службову підробку самими прокурорами. Тобто справа сфальсифікована", - заявила Надія Савченко.

Натомість в прокуратурі Київщини переконують - Савченко все перекрутила.

"Чи доведеться все ж Надії Савченко платити штраф за підробку, вже незабаром вирішить суд", - розповіли вони "Грошам".

Коли в листопаді кількість справ по підробних ковід-документах перевалила за 200 тисяч, посилювати відповідальність за фальшивки взялася Верховна Рада. Нардепи підтримали проект, за яким шахраям світить штраф 170 тисяч гривень чи навіть три роки в’язниці.

Та, за спостереженнями "Грошей", навіть це не збиває тренд – охочих купити підробні сертифікати не меншає. А відкритих антивакцинаторів ще й побільшало!

Один з таких – Остап Стахів. СБУ звинуватила головного антивакса в закликах до насильницької зміни конституційного ладу в Україні! При цьому фінансує його, як гадає слідство, Росія! Стахіва затримали, але він вийшов під заставу. І продовжує свою справу – днями навіть зірвав судове засідання, прийшовши на нього без маски.

А поки антивакцинатори скандалять, судді вже виносять рішення по шахраям.

На початку грудня мешканець Кривого Рогу отримав 2 роки позбавлення волі за те, що купив лікарську печатку, сфальшував собі сертифікат і шукав клієнтів для інших підробок.

Перший вирок лікарю винесли на Дніпропетровщині. Жінці, яка внесла неправдиві дані в реєстр МОЗ, на півроку заборонили працювати в медицині і присудили 34 тис. грн штрафу.

Але навіть перспектива потрапити за ґрати не зупиняє аферистів. Бо ж суми заробітків на підробках обчисляються мільйонами.

Так, нещодавно поліцейському та його спільниці було вручено підозри за махінації з даними про вакцинацію від COVID-19.

"Правоохоронці встановили, що змовники встигли виготовити більше ніж 200 фальсифікованих сертифікатів, приблизна вартість яких складає 1 млн грн", - повідомили правоохоронці "Грошам".

Та днями СБУ переплюнула колег - викрила наймасштабнішу аферу з ковід-сертифікатами. До злочину двоє киян залучили кількох керівників медзакладів та шістьох сімейних лікарів з різних регіонів країни. Щомісяця схема приносила 5 млн грн.

На жаль, як би не старалися правоохоронці, в мережі досі повно оголошень про продаж сертифікатів вакцинації. "Гроші" перевірили й з сумом переконалися: замовити підробку й зараз - справа кількох хвилин.

"Повний сюжет про те, скільки грошей аферисти витягують з антивакцинаторів за липові сертифікати про щеплення проти COVID-19, хто замішаний у схемах та яке покарання їм світить, дивіться сьогодні в новому випуску програми "Гроші" о 19:25 на телеканалі 2+2".

Яна Кочкурова

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