Професійний провокатор чи розкручений антивакцинатор: хто такий Остап Стахів

В Україні багато людей, які, попри переповнені лікарні і статистику високої смертності заперечують, що коронавірус існує. Проте деякі антивакцинатори особливо прославились. Один з них – Остап Стахів. УНІАН розбирався, хто він та чим заслужив особливу увагу до себе правоохоронців.

Донедавна більшість українців знати не знали, хто такий Остап Стахів. Слава пішла про нього з початком пандемії COVID-19, коли він взявся пропагувати порушення карантину, активно доводячи, що коронавірусу не існує. Далі – поширював фейки про вакцини, був співорганізатором акції антивакцинаторів у Києві 3 листопада. Так званий активіст раз за разом опинявся в епіцентрах скандалів та влаштовував проплачені провокації чи мітинги, за що навіть опинявся, у прямому сенсі, в смітнику. Днями його звинуватили у спробі повалення конституційного ладу в Україні під "антивакцинаторськими" гаслами. 18 листопада суд заарештував його з правом на заставу у майже мільйон гривень. Хто ж такий Стахів, розбирався УНІАН.

З партії вигнали за шахрайство

36-річний Остап Стахів народився та виріс у Ходорові Львівської області. Він - племінник відомого українського бандуриста Остапа Стахіва. На початку 2000-х юний Стахів очолив Жидачівську районну організацію партії "Свобода", членом якої був його дядько. Згодом закінчив Львівський аграрний університет та здобув спеціальність "менеджмент організації".

Але вже з юних літ Стахів мріяв стати великим політиком. Його дядько, Остап Стахів-старший, був депутатом Львівської обласної ради. Тож повчитися було у кого.

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Втім, перші кроки Стахіва-молодшого на політичній арені були невдалі. Він неодноразово намагався стати депутатом рад різних рівнів від різних партій та навіть самовисуванцем, та жодного разу йому це не вдалося. У 2015 році Стахів навіть балотувався у мери міста Винники та до Винниківської міської ради, але "пролетів" і там.

До речі, восени 2010 року під час місцевих виборів, у львівському осередку "Української партії", який на той час очолював Остап Стахів, виник розкол. Як повідомлялось на порталі руху "Чесно", частина членів партії звинуватили його у продажі місць в партійному списку. Дійшло навіть до того, що центральна рада партії ухвалила рішення відкликати усіх кандидатів львівського осередку "Української партії" та виключити з партії Остапа Стахіва. Його турнули за "шахрайські, авантюристичні дії та привласнення коштів організації і продаж місць в партійному списку".

Після чергової невдачі на виборах, Стахів продовжує несподівано з’являтись на різних дрібних акціях протесту – то він читає лекції студентам-медикам в Івано-Франківську, де різко висловлюється проти мусульман, то збирає прес-конференції проти забудовників, прокурорів, то перекриває дороги. Акції Остапа Стахіва майже не висвітлюють ЗМІ, вважаючи його професійним провокатором та "активістом", який проводить протести за гроші, ніхто його не сприймає серйозно. У 2016 році невідомі навіть викинули Стахіва у смітник.

Ходив без маски та ігнорував карантинні обмеження

Кардинальні зміни в житті активіста-невдахи почалися у 2020 році, коли до України докотилася пандемія коронавірусу. Остап Стахів одразу ж почав займатися пропагандою у соцмережах, активно доводячи, що коронавірусу не існує. Він публікував відео, в яких заявляв, що пандемія – це вигадка, а цифри про захворюваність та смерті від COVID-19 – брехня. Паралельно поводив себе, як неадекват.

Зокрема, у травні 2020 року, на початку пандемії, Стахів увійшов до приміщення Чернівецької обласної клінічної лікарні без засобів індивідуального захисту та намагався потрапити до інфекційного відділення. Називав це "ревізія".

До речі, згодом через аналогічну "ревізію" лікар Центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківська Тарас Масляк збирався зі Стахівим судитись. А місцева поліція провела перевірку щодо дій "активіста" в лікарнях, які приймали хворих з підозрою на COVID-19.

За неправдиві меседжі соцмережі не раз блокували чоловіка. Але він повертався і далі - вів Telegram, Viber, Facebook (ці сторінки вже недоступні) та YouTube, де у нього майже 70 тисяч підписників.

Стахів називає себе засновником руху "Права людини". Разом із прихильниками записує відео з антивакцинаторських мітингів, принципово ходить без маски, називаючи її "намордником", штурмує поїзди та інші установи, де на вході вимагають ПЛР-тест чи сертифікат про щеплення.

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Як тільки в країні посилюють карантинні обмеження, кількість підписників на сторінках Стахіва у соцмережах збільшується. Його прихильники з різних регіонів країни постійно готові влаштовувати протести та мають плани навіть їхати до Києва за потреби. Сам же Стахів закликає "небайдужих" скинутися грішми (на власну картку), мовляв, треба оплатити автобус до столиці… Словом, нарешті чоловік, схоже, знайшов свою нішу – став відомим і при грошах.

Російський слід

Неприємності у "активіста" почалися на поточному тижні, 16 листопада, коли додому до Стахіва у Львові прийшли з обшуком співробітники СБУ. Чоловікові повідомили про підозру в намаганні повалити конституційний лад у державі. Силовики заявили про наявність доказів, що антивакцинаторський рух в Україні влаштували спецслужби Росії. СБУ навіть оприлюднила фрагменти переписки Стахіва та його прибічників у Viber про плани вчиняти теракти та захопити владу в Україні, створивши власні територіальні громади із "власною міліцією" та "економікою".

"СБУ блокувала деструктивну діяльність антиукраїнської мережі, яка під "антивакцинаторськими" гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в державі. Так, зловмисники закликали до насильницької зміни конституційного ладу. За попередньою інформацією, їхні дії координували російські куратори. В результаті синхронних спецоперацій СБУ одразу в декількох регіонах України, діяльність антиукраїнського угруповання припинено. Лідеру так званих "антивакцинаторів" та ще одному фігуранту провадження, громадянину РФ, повідомлено про підозру за ст. 109 Кримінального Кодексу України", - заявили в СБУ.

Галицький районний суд Львова мав обрати Стахіву запобіжний захід ще 16 листопада, але суд перенесли.

Річ у тім, що під час обшуків в квартирі чоловіка на вулиці Івана Франка, разом з правоохоронцями туди прийшли численні прихильники "активіста". Вони влаштували протест, вимагаючи його звільнення, та навіть повідомили поліцію про замінування квартири. Вибухівки в помешканні, звичайно, не знайшли. Сам Стахів після обшуків заявив, що погано почувається, і йому викликали "швидку". Саме через це суд відклали.

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Згодом ЗМІ, з посиланням на в.о. голови департаменту гуманітарної політики Львівської міськради Євгена Бойка, повідомили, що у лікарні підстав для госпіталізації Стахіва не знайшли. Однак огляд теж не пройшов спокійно, адже частина його прихильників прийшли до лікарні. Там вони відмовлялись вдягати маски та показувати сертифікати про вакцинацію, через що адміністрація лікарні викликала поліцію, а у приймальні виникла сутичка між антивакцинаторами та поліцейськими.

Не з’явився Стахів на суд, який мав обрати йому запобіжний захід, і наступного дня, 17 листопада. З’ясувалося, що він перебуває аж на Закарпатті – нібито лікується у Свалявській лікарні. Звідти його вночі і привезли до Львова.

Два місяці за ґратами

Врешті 18 листопада Галицький районний суд Львова таки обрав Стахіву запобіжний захід. Прокурор клопотав, аби засідання відбувалося у закритому форматі, бо, мовляв, у процесі можуть розкрити таємницю слідства. Однак засідання все ж було відкритим.

З самого ранку під стінами суду зібралося чимало протестувальників – прихильників антивакцинатора та його противників. Перші скандували "Колаборація не пройде", "Остапу – волю", інші – "Стахіва за ґрати!" і називали перших провокаторами. Поліція обидва табори розділила живим коридором.

Сам Стахів у суді поводився емоційно, відкидав будь-які звинувачення на свою адресу та вимагав викликати йому "швидку", заявивши, що має проблеми з серцем. Натомість суддя пояснив, що сьогодні його ніхто ні в чому не звинувачує, лише мають визначити, чи є підстави обрати запобіжний захід.

Прокурор запропонував запобіжний захід у вигляді 60 днів арешту з правом внесення застави у розмірі 998800 гривень. Адвокат підозрюваного не погоджувався – мовляв, сума застави є необґрунтованою і перевищує вартість усього майна його клієнта. Проте суддя клопотання прокурора задовольнив. Також Стахіва зобов’язали здати закордонний паспорт.

Після оголошення вироку Остап Стахів гучно заявив: "Я – блогер і допомагаю людям захищати свої права. Мене не втримає жодна клітка, не зламає жодна тюрма… 24 листопада о 10:00 всі будьте в Києві! Покажіть, що ви народ!".

Найближчі два місяці відомий провокатор-антивакцинатор проведе за ґратами. Але якщо його прихильники зберуть необхідну суму застави, то до суду він зможе перебувати на волі.

Мирослава Бзікадзе

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