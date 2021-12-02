Вакцинація підлітків проти COVID-19: чому Україна пасе задніх

Ще наприкінці жовтня в Україні дозволили вакцинувати від коронавірусу усіх дітей віком від 12 років. Це можна робити лише вакциною Pfizer-BioNTech і за умови наявності у дитини усіх планових щеплень. Однак львівські батьки чомусь не поспішають. Станом на 1 грудня на Львівщині щепили менше ніж 4 тисячі дітей. Що з цього приводу кажуть лікарі, дізнавався УНІАН.

Дітей щеплюють лише Pfizer

Попри незначний спад захворюваності на COVID-19 на Львівщині, ситуація залишається напруженою. Щодня медики фіксують сотні нових заражень коронавірусною інфекцією. Особливість цієї хвилі коронавірусу у тому, що хвороба дедалі частіше вражає дітей.

Коли рівень захворюваності був на піку, у львівській обласній дитячій лікарні "ОХМАТДИТ" (а саме тут лікують дітей з коронавірусом) щодоби фіксували по 40 і більше нових пацієнтів. Тоді гостро постало питання про вакцинацію дітей.

Наприкінці жовтня в Україні МОЗ рекомендувало щепити проти COVID-19 дітей віком 12-17 років, які не належать до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, але лише за умови наявності у них усіх обов’язкових, традиційних щеплень. Рекомендовано щеплювати дітей вакциною Comirnaty від Pfizer/BioNTech. Для них цю вакцину використовують за тією ж схемою, що й для дорослих – дві дози з інтервалом у 21-28 діб.

Щоб вакцинуватися, треба пройти квест

Катерина Савчук – мама дев’ятикласниці Ірини. Дівчинці 15 років, і вона не вакцинована.

"Я не знаю, чи варто, – сумнівається пані Катерина. – Сама зробила щеплення, лише коли постало питання, що відсторонять від роботи. Перенесла досить тяжко – була висока температура, ламало все тіло, боліла голова. Не хочу, щоб моя дитина відчула те ж саме. Вона завжди ходить у масці, уникає скупчень людей, то ж сподіваюся, що нам нічого не загрожує. Але якщо змусять у школі, то доведеться щеплення робити".

Відколи у Львові відновили очне навчання у школах, ризик підхопити COVID-19 неабияк зріс. Це розуміє і мама 13-річного Матвія Ольга Паламар.

"Поки діти були на "дистанційці", ми пішли і вкололи першу дозу. Я розумію, що дітей в класі багато, є вчителі, тож будь-хто може принести інфекцію. Взагалі я вважаю, що вакцинація – це найдієвіший спосіб убезпечити себе чи дитину, якщо не від хвороби, то хоча б від тяжкого її перебігу", – каже пані Ольга.

Але, за її словами, аби зробити ту першу дозу щеплення, довелося пройти справжній квест.

"Виявилося, що наш сімейний лікар до кінця не знав алгоритму щеплення підлітків. Нам дали лише картку, в якій було зазначено, що син має усі планові щеплення. Але в центрі вакцинації нас завернули – з’ясувалося, що ще потрібно мати довідку від сімейного лікаря про огляд дитини. Словом, довелося йти в поліклініку знову. Лише з другого разу, зібравши усі необхідні документи, нам вдалося вакцинуватися", – розповіла жінка.

Хоча вона не приховує: її син не був у захваті від ідеї вакцинуватися – по-перше, не любить уколів, по-друге, каже, з його однокласників ще ніхто не має щеплення, то ж не хотів бути "білою вороною".

Багато дітей не мають усіх обов’язкових щеплень

За словами регіонального координатора з вакцинації від коронавірусної інфекції на Львівщині Олега Когута, на сьогодні від коронавірусу в області вакцинувалося лише 3 706 дітей, причому двома дозами – 977 з них.

"Це крапля в морі, якщо врахувати, що ще з липня в Україні вакцинують підлітків, які виїжджають закордон на змагання, навчання чи відпочинок, адже ті діти теж враховані у цих цифрах, – каже Когут у коментарі УНІАН. – Я вважаю, що причина у тому, що багато дітей не мають усіх рутинних (обов’язкових) щеплень, а без них вакцинувати від ковіду не можна".

На його переконання, наразі у дітей немає навіть обов’язкових щеплень через антивакцинаторські кампанії, які, час від часу, хвилями накривають Україну.

"Ми всі знаємо і пам’ятаємо ті антивакцинаторські кампанії батьків, коли потрібно було щеплювати від кору, дифтерії, поліомієліту. От тепер – результат. Батьки-антивакцинатори б’ють на те, що до школи обов’язково мають взяти навіть невакцинованих, керуючись законом про освіту. Але вони чомусь забувають про закон про захист населення. Адже невакцинована дитина – це потенційна загроза не лише для себе, а й для оточуючих", – сказав медик.

Вакцину Pfizer-BioNTec використовують для щеплення дітей у понад 100 країнах світу, в тому числі у США, Канаді, Австралії, Японії, Великій Британії та країнах ЄС. В Ізраїлі дітям від 12 років вже дозволили робити третю "бустерну" дозу.

А от відомий у Львові лікар Тарас Жиравецький, який від самого початку пандемії консультує громадян щодо COVID-19, вважає, що з вакцинацією дітей від коронавірусу не варто поспішати. Головним чином, тому, що наразі щеплення потрібніші групам ризику.

"Вакцинувати від ковіду дітей, навіть з п’ятирічного віку, почали вже в багатьох країнах. Але ми бачимо по дорослих – вакцинація ковід не зупинила. Хоча так, щеплені пацієнти легше переносять інфекцію. Наразі я не бачу медичної потреби вакцинувати дітей, особливо здорових, які не мають супутніх захворювань, не входять до групи ризику, та тих, які вже перехворіли, адже вони мають природній імунітет, а антитіла зберігаються досить довго. Принаймні, з цим не треба поспішати", – сказав УНІАН Тарас Жиравецький.

Що треба знати батькам?

Народний депутат, голова Комітету з питань здоров’я нації, голова тимчасової робочої групи з питань реформування системи охорони здоров'я Михайло Радуцький каже, що, за інформацією РНБО, станом на 26 листопада двома дозами в Україні щеплено 70 тис. дітей, однією – майже 50 тис. Також він запевнив, що щеплювати дітей абсолютно безпечно і відповів на найпоширеніші запитання батьків.

"За статистикою, серед усіх хворих на коронавірус, близько 10% – неповнолітні. Розповсюдження штаму "Дельта" значно збільшило кількість дітей, яких доводиться госпіталізувати. За весь час пандемії захворіло понад 150 тис. дітей, померло понад 50. Вакцинація – єдиний надійний спосіб уникнути тяжкого перебігу хвороби та не потрапити до лікарні", – написав він у Facebook.

За його інформацією, щоб вакцинувати дитину, треба звернутись до педіатра або сімейного лікаря. Перевірити, чи пройшла дитина всі щеплення згідно з Національним календарем щеплень. Якщо так, і немає протипоказань, лікар виписує направлення на вакцинацію. Потім треба обрати пункт щеплення, де в наявності є вакцина Pfizer-BioNTech. Щеплення у пункті вакцинації проводиться лише у присутності батьків.

Радуцький додав, що за даними дослідження, у віковій групі 12-18 років ефективність вакцини проти госпіталізації складає 93%. Інтервал між дозами стандартний: 21-28 днів.

Також нардеп зазначив, що з 2 листопада у застосунку "Дія" можна отримати сертифікат про вакцинацію дитини, яка зробила хоча б одне щеплення. Згенерувати його у своєму додатку можуть батьки дитини. Для цього потрібно додати свідоцтво про народження дитини, в меню "послуги" вибрати "COVID-сертифікат" та відправити запит, документ має "підтягнутись". З 14 років діти можуть самі встановити та авторизуватись в "Дії" за допомогою ID-карти або біометричного паспорта. Сертифікат у паперовому вигляді можна отримати після двох доз.

Вже на початку 2022 року в Україні можуть почати вакцинацію проти COVID-19 дітей від 5 до 11 років. Зокрема, у січні очікується реєстрація в Україні препарату від коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech саме для дітей віком до 12 років. Про це повідомив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

Тож робити щеплення чи ні своїй дитині – рішення виключно за батьками. Але не слід забувати, що коронавірус нікуди не зник, навіть якщо статистичні показники зараз дещо менші, ніж були місяць тому. До того ж він мутує, і як поведеться через три-чотири місяці, невідомо.

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