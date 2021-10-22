Змушені щепитися. Як бажання вільно пересуватися і працювати перемагає страх вакцинації проти COVID-19

Україна утримує провідні позиції в антирейтингу країн за захворюваністю й смертністю від коронавірусної інфекції. Але, якщо змусити українців захищатися від COVID-19 у попередні хвилі, владі не вдавалося, то цієї осені бажання вільно пересуватися і працювати перемагає страх вакцинації. УНІАН спостерігав, як це відбувається у Львові.

На поточному тижні, з 18 жовтня, у багатьох регіонах України запрацювали жорсткіші обмеження стосовно дотримання карантинних зон. Одне з головних – для українців без сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту зачинені багато дверей. Крім того, з 21 жовтня, за рішенням Кабміну, міжобласні перевезення автобусами та залізничним транспортом здійснюватимуться теж лише для тих, хто вакцинований або має негативний тест.

У Львові та області особливих обмежень у транспорті та супермаркетах поки що немає. Так само працюють ресторани та бари, торгово-розважальні центри, магазини, лікарні тощо.

Але з 1 листопада влада обіцяє посилити обмеження, тож у заклади та транспорт пускатимуть лише тих, у кого є сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до відвідування.

"Червона" карантинна зона – питання часу

Якщо Львівщина таки потрапить у "червону" зону, а це, кажуть у Львівській ОДА, лише питання часу, тут заборонять роботу кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, музеїв, ринків і фітнес-центрів. Обмеження не будуть поширюватися лише на заклади, у яких 100% працівників і відвідувачів повністю щеплені від COVID-19. І поліція вже готується до масових перевірок дотримання режиму роботи тільки за умови вакцинації. За порушення загрожує суттєвий штраф.

"Кожен заклад повинен мати так званий "журнал праці" за підписом керівника, в якому має бути написано, скільки працівників є на робочому місці, скільки з них вакциновані і скільки мають негативний ПЛР-тест. Наприклад, по факту, на роботі є 10 працівників: 5 працівників вакциновані, а 5 мають негативний ПЛР-тест, всі 100% вакциновані. Такі деталі ми пропрацювали з колегами з Держпродспоживслужби, поліції, з обласною державною адміністрацією", - розповів перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Посадовець акцентував на тому, що перевірками дотримання цих вимог будуть займатися групи у складі Держпродспоживслужби та поліції.

Аби уникнути неприємностей, деякі заклади вже припинили роботу до того часу, поки всі працівники не будуть вакциновані. Наприклад, як стало відомо УНІАН з власних джерел, наразі не працює Львівський музей етнографії та художнього промислу: "Музей наразі не працює, як довго – поки невідомо. Карантин. До понеділка, 25 жовтня, ми точно зачинені для відвідувачів".

У пунктах вакцинації – аншлаг

У Львівській області працює 17 центрів вакцинації та 180 пунктів щеплення, 20 з них – у Львові. Вони розміщені у великих торгових центрах, поліклініках та лікарнях. А з 21 жовтня відкрили ще один – у приміщенні головного залізничного вокзалу. Зробити щеплення тут можна трьома вакцинами – Pfizer, AstraZeneca та Coronavac. Тобто, вибір є, було б бажання. Щоб побачити на власні очі, чи воно справді є, УНІАН на поточному тижні відвідав кілька з пунктів вакцинації.

Так, у Центрі Довженка, що у мікрорайоні Сихів, в один з днів чимала черга зібралася вже з самого ранку. Понад п’ять десятків осіб очікували, коли зможуть увійти у приміщення й вакцинуватися. Дехто з них був записаний заздалегідь, більшість – у "живій" черзі.

"Поробили з тими вакцинами, не знаєш, як далі жити, - бідкається літня жіночка у черзі. – Я на базарі торгую, сказали, якщо всі працівники не вакцинуються, ринок закриють. Хоча маю тиск, не знаю, чи боком мені воно не вилізе".

Інша пані каже, що давно планувала вакцинуватися, але все "руки не доходили":

"А тепер кажуть, що навіть в автобус чи поїзд не пустять без того сертифіката, а в мене діти в Києві живуть, тому мушу зробити щеплення, щоб до них їздити".

У міській поліклініці №4 черга охочих зробити щеплення дещо менша. Але все одно кажуть, що простояти доводиться до 40 хвилин.

"Треба вистояти в реєстратурі, щоб записатися, потім у живій черзі під кабінетом… От, вже майже 40 хвилин чекаю", - розповів УНІАН один з відвідувачів.

За його словами, у минулі вихідні він хотів зробити щеплення у центрі масової вакцинації у ТРЦ Victoria Gardens, але там було стільки народу, що довелося б стояти півдня.

"Щеплення роблять, коли вже притиснуло"

Добровільно-примусова вакцинація не тільки провокує черги, але "стимулює" до рекордів. Зокрема 20 жовтня на Львівщині було зафіксовано рекорд з кількості щеплень проти COVID-19 – 21 704 особи захистили себе від важкого перебігу коронавірусу. З них 14 616 щепилися першою дозою, 7 088 – другою. Львів’ян серед вакцинованих у цей день – 9 285 осіб.

"Насамперед людей стимулювали ті обмеження, які ми вводимо. Це і проїзд в транспорті лише для вакцинованих, і відвідування різних закладів, і ризик втратити роботу, - говорить у коментарі УНІАН регіональний координатор з питань вакцинації проти коронавірусної хвороби у Львівській області Олег Когут. – Не виключено, що скоро ми увійдемо в "червону" зону і обмеження без сертифіката про вакцинацію посилять ще більше. На жаль, наших людей не лякає ні ріст захворюваності, ні ризики втратити здоров’я чи навіть життя, вони не думають про гроші, які держава витрачає на лікування важких ковідних хворих. Лише коли вже притиснуло, всі почали робити щеплення. Добре, що хоч так".

За інформацією лікарів, якщо людина перехворіла на коронавірус, особливо у тяжкій формі, вона теж повинна надалі захистити себе. Власні антитіла можуть захищати протягом короткого проміжку часу, але якщо говорити про формування стійкого імунітету, то його забезпечує лише вакцина.

"Згідно з рекомендаціями Національної технічної групи експертів з вакцинації України, вакцинуватися рекомендовано через 28 днів після одужання. Всі ми маємо доступ до різних джерел інформації в Інтернеті, але давайте будемо вчитися ними правильно користуватися. Не кожен сайт чи ресурс подає правильну інформацію. Одразу після хвороби можна вакцинуватися. Єдиним протипоказанням до вакцинації є чутливість до певних компонентів вакцини", - зазначив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Він також додав, що найближчим часом в Україні можуть запровадити введення бустерної (третьої) дози вакцини. Наразі у Міністерстві охорони здоров’я визначають необхідність такого запровадження.

За словами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, все йде до того, що українцям доведеться вакцинуватися від коронавірусу, як від грипу – щороку. Адже імунітет з часом слабшає навіть після щеплення.

Мирослава Бзікадзе

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