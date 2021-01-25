Викладач сексуальної освіти Станіслав Кравчук: Найважливіше у людських стосунках – мозок. Ми любимо не носом, не вухами, не очима, а мозком

Чому запах це не феромон, чи можуть феромони привабити сексуального партнера та чи варто довіряти парфумам з феромонами, УНІАН розповів лікар-інтерн, викладач сексуальної освіти Станіслав Кравчук.

Станіславе, що таке феромони?

Це знайдені у багатьох тварин та комах хімічні молекули, які можуть впливати на поведінку та життєвий цикл. Вперше були згадані на початку минулого століття в дослідженні ентомолога Жана Луї Фабра. Саме феромонами він пояснив, чому до самки нічного метелика злітається багато самців. Десь через п’ятдесят років дослідники змогли виокремити цей феромон та обробили речовиною певний муляж. Самці метелика на нього також активно летіли. Тобто реагували так само, як на самку.

А як щодо людських феромонів?

У людини феромони на даний час не знайдені. Хоча не виключено, що вони є. Щось про гіпотетично можливі феромони у людини наука вивчає, шукає, але чіткого підтвердження немає.

Якщо не доведено існування людських феромонів, звідки ростуть ноги у тверджень, мовляв, запахи та феромони партнерів впливають на сексуальну сумісність?

Насамперед підкреслю, що запах та феромони - це дві різні речі. Запах - це комплексна штука, яка формується низкою моментів (рівнем гігієни, віком, харчуванням, як людина одягається, чи приймає якісь препарати).

Щоб пояснити ключову різницю запаху з феромоном, нагадаю про відомого щура Рошфора з мультфільму «Чіп і Дейл». Пам’ятаєте його реакцію, коли винюхав сир? Рошфора буквально «клинило»: «Си-и-и-и-и-р». Реакція на феромони десь подібна… Всі бачили «собаче весілля», коли пес винюхав запах самки під час тічки. Ось де феромони.

В XXI столітті у 2021 році не було знайдено молекули, яку можна підставити під визначення феромон у людини. Вплив людських феромонів на партнерів - псевдонаукові твердження.

Розповім вам про цікаву еволюційну теорію, як люди, в принципі, втратили нюх. Адже у мавп нюх набагато кращий, ніж у нас. Теорія спирається на жіночу приховану овуляцію, бо у тварин овуляцію видно. Наприклад, про овуляцію у самки бабуїна та її готовність до запліднення всі бабуїни точно знають, адже у самки сильно набухають зовнішні статеві органи. Тож альфа самець сто відсотків намагатиметься спаруватися. А от чоловік ніяк не знатиме, коли у жінки овуляція.

Згідно з теорією, чоловіки з поганим нюхом гірше винюхували овуляцію у жінок, тому були більш моногамні. Відповідно - ставали кращими батьками. В цій же площині говорять про явище «пробного статевого акту», яким пояснюють, чому у людей секс не завжди закінчується вагітністю. Згідно з теорією, це дає час придивитися до партнера, оцінити поведінку. Щоб не обрати того, хто зробить дитину та звалить.

Можливо, несвідомо чоловіки все-таки реагують на овуляцію жінки. Тут цікаво згадати про дослідження 2007 року, в якому аналізувався зв'язок між овуляцію жінок та рівнем їх заробітку (досліджувався заробіток танцівниць у стрипклубах). Виявилося, що під час овуляції танцівниці заробляють вдвічі більше чайових.

В інтернеті є купа матеріалів, в яких радять скорегувати раціон харчування, щоб змінити свій запах, феромони та підвищити сексуальну привабливість. Що на це скажете?

Звідки береться запах? Наші потові залози виділяють секрет, який розкладають бактерії, що живуть на шкірі. Під пахвами та в паховій зоні, де росте лобкове та підпахове волосся, потові залози виділяють більш жирний секрет. Цей секрет залишається на волоссі (це одна із ролей цього волосся). Бактерії їх розкладають, виділяються різні леткі сполуки з запахом.

Якщо людина більше їстиме солодкого, склад сального секрету шкіри та виділень слизових оболонок зміниться. Відповідно, запах людини може змінитися. Якщо шалено їсти часник, то зміниться і запах людини, і смак сперми (є наукові дані). Так само запах може змінитися, якщо приймати антибіотики. Бо якісь бактерії загинуть.

Запах може подобатися чи не подобатися, але це не феромон. Між запахом та феромоном не можна ставити знак рівняння.

На початку розмови ви згадали, що наука все-таки десь щось вивчає про феромони у людей. Розкажіть детальніше.

Насправді було лише кілька досліджень. Корені більшості тверджень про феромони та їхній вплив на людей ростуть з єдиного американського дослідження 1995 року. В ньому брали участь жінки та чоловіки. Перед дослідженням провели генотипування учасників, чоловікам роздали футболки, в яких вони мали спати. Потім ці футболки нюхали жінки та визначали, подобається запах чи ні.

В результаті дослідження виявилося, що жінці подобається запах футболки того чоловіка, з яким у неї не було б проблем з потенційним потомством. Тобто для їхньої гіпотетичної дитини збіг генів був би кращим. Але це одне дослідження. Не оптимально робити висновки по єдиному дослідженню.

Ще в одному дослідженні про феромони аналізували менструальні цикли жінок, які проживали в одній кімнаті. Було визначено, мовляв, з часом у дівчат цикли синхронізуються. Однак згодом ці твердження було піддано критиці в іншому дослідженні.

Також вивчаються потенційно можливі феромони, які дозволяють немовлятам знаходити маму та материнські груди. В наукових оглядах пишуть, що якщо і будуть знайдені людські феромони, скоріше за все, у немовлят. У дітей нюх відіграє важливішу роль, ніж у дорослих.

Читала, як за кордоном проводили «феромонові вечірки», на яких присутнім так само давали нюхати футболки, щоб потім, за обраним запахом, запрошувати на побачення.

«На війні всі засоби добрі». Якщо потрібно знайти партнера, можна і так шукати (сміється). Але конкретно в цій ситуації, вважаю це маркетингом.

Підсумуємо, парфуми з феромонами - повний фейк?

Так, повний фейк. В основному, весь гайп навколо феромонів - це маркетинговий хід, на якому заробляють гроші. Загугливши «феромони», натрапиш на статті про засоби індивідуальної гігієни, які мали б привабити партнера. Насправді мова йде про самонавіювання. Людський мозок схильний додумувати, шукати асоціації, яких немає.

Якщо вам подобається партнерка чи партнер і ви запам'ятали її чи його запах, спрацює асоціація. Запах дорівнює партнер, дорівнює гарно проведений час - ми любимо цей запах. Але навіть якщо мені дуже подобається запах людини, у мене з нею нічого не вийде, якщо, наприклад, вона битиме дитину. Кора головного мозку скаже мені: «Охрана, отмєна». А феромон має впливати безумовно. Якщо винюхав, то все.

Найважливіше у людських стосунках – мозок. Ми любимо не носом, не вухами, не очима, а мозком. Формується загальна картина, утворена внаслідок серйознішої взаємодії між людьми.

Між іншим, любов має кілька варіантів. Є описана в книжках романтична любов, чисто сексуальний потяг (лібідо), є батьківська любов, є власне партнерські стосунки. Не завжди з одним партнером співпадають всі варіанти. Було б чудово, якби ми когось сексуально сильно хотіли і ще могли знаходитися разом 24 години на добу, не набридаючи. Але не завжди так.

Посилання на Instagram Станіслава Кравчука https://www.instagram.com/likar_kravchuk/

Ірина Петренко

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