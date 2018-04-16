Популярний український співак потрапив у ДТП в центрі Києва (відео)
16:12, 16 квітня 2018Інциденти
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Машина співака Арсена Мірзояна протаранила вивіску з його ж афішею.
Мірзоян в'їхав у сітілайт / скріншот
У мережі з'явилося відео, на якому видно, як український співак Арсен Мірзоян потрапляє в ДТП.
Ролик на своїй сторінці в Facebook опублікувала ведуча Міла Єремєєва.
Міла знімала свій влог в центрі Києва, як раптом позаду неї Мірзоян в'їхав у сітілайт, зі своїм зображенням.
Журналісти "ТСН" попросили представників Мірзояна прокоментувати це відео, однак виконавець від будь-яких коментарів відмовляється.
Арсен Мірзоян потрапив у ДТП
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