Популярний український співак потрапив у ДТП в центрі Києва (відео)

Машина співака Арсена Мірзояна протаранила вивіску з його ж афішею.

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як український співак Арсен Мірзоян потрапляє в ДТП.

Ролик на своїй сторінці в Facebook опублікувала ведуча Міла Єремєєва.

Міла знімала свій влог в центрі Києва, як раптом позаду неї Мірзоян в'їхав у сітілайт, зі своїм зображенням.

Журналісти "ТСН" попросили представників Мірзояна прокоментувати це відео, однак виконавець від будь-яких коментарів відмовляється.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мосійчук розповів, як нетверезий автомийники викрав у Медведчука елітне авто.