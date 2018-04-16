Популярний український співак потрапив у ДТП в центрі Києва (відео)

16:12, 16 квітня 2018
Інциденти
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скріншот

Ролик на своїй сторінці в Facebook опублікувала ведуча Міла Єремєєва.

Міла знімала свій влог в центрі Києва, як раптом позаду неї Мірзоян в'їхав у сітілайт, зі своїм зображенням.

Журналісти "ТСН" попросили представників Мірзояна прокоментувати це відео, однак виконавець від будь-яких коментарів відмовляється.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мосійчук розповів, як нетверезий автомийники викрав у Медведчука елітне авто.

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Теги: #Київ#ДТП#Арсен Мірзоян