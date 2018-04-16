Мосійчук розповів, як нетверезий автомийник викрав у Медведчука елітне авто

Раніше стало відомо, що у Подільському районі столиці п'яний працівник автомийки викрав автомобіль Mercedes та влаштував ДТП.

Нетверезий співробітник автомийки на вулиці Мостицькій у Києві викрав Mercedes-Benz G-класу, який належить політику та бізнесмену Віктору Медведчуку.

Про це у Facebook повідомив народний депутат України Ігор Мосійчук.

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«Ранок виявився дійсно добрим. І на Медведчука буває проруха... Сьогодні зранку в столиці на автомийці розташованій по вулиці Мостицькій бухий працівник викрав автомобіль Mercedes-Benz G-класу який належить Віктору Медведчуку - куму Путіна», - вказав він.

За його словами, автомобіль на автомийку пригнала дружина Медведчука - телеведуча Оксана Марченко.

Волонтер Роман Сініцин раніше повідомив, що у Подільському районі столиці п'яний працівник автомийки викрав автомобіль Mercedes G-Class, проте не впорався з керуванням і влаштував ДТП.

На світлофорі, де зупинилися автомобілі, нетверезий автовикрадач протаранив Mercedes Sprinter, який, своєю чергою, врізався у Daewoo Lanos.

Після зіткнення зловмисник намагався втекти з місця події, але, вочевидь, виявився занадто п'яним - поліцейські знайшли його, коли він сидів під стовпом.

Раніше у Києві затримали водія пасажирського автобуса, який перевозив пасажирів у стані алкогольного сп’яніння.