Безглузда смерть. Як заупокійна свічка у реанімації забрала життя трьох пацієнтів

Пожежа у реанімації Косівської центральної районної лікарні на Івано-Франківщині, яка сталася ввечері 28 грудня, забрала життя трьох людей. Ще троє дістали опіки й перебувають у тяжкому стані. Причиною трагедії, підозрюють, стала заупокійна свічка.

Згоріли живцем

Пожежа у Косівській центральній районній лікарні спалахнула 28 грудня близько 21:00. Сталося це на першому поверсі чотириповерхової будівлі, в реанімаційному відділенні. На той час там перебувало семеро пацієнтів та п’ятеро медпрацівників. Троє з медиків серйозно постраждали, у них 90%, 60% та 20% опіків поверхні тіла, їх доправили до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. Зараз за їхні життя борються лікарі. Також у Косівську ЦРЛ госпіталізували четверту потерпілу – медсестру.

Як розповіли в Управлінні ДСНС в Івано-Франківській області, на момент трагедії в реанімації працювали одночасно п’ять кисневих концентраторів, тож повітря було перенасичене киснем.

"Того дня в реанімації помер один з пацієнтів із COVID-19, тому один зі співробітників медзакладу вирішив поставити заупокійну свічку. Від контакту відкритого вогню з перенасиченим киснем повітрям в реанімаційній палаті миттєво зайнялося медичне обладнання, тканина та інші предмети", - кажуть рятувальники та зазначають, що до трагедії призвели необізнаність людини щодо елементарних законів фізики та нехтування правилами пожежної безпеки.

Рятувальники, які прибули на місце події, загасили пожежу. Персонал лікарні до їхнього приїзду евакуював 12 хворих. Приміщення реанімації вигоріло майже вщент.

Внаслідок пожежі загинули троє людей – 58-річна жінка та 76-річні чоловік та жінка. А серед постраждалих – 46-річна молодша медсестра, її життя висить на волосині. У неї 90% опіків поверхні тіла, тож її стан критично тяжкий. Окрім того, постраждала ще одна, 59-річна медсестра, у неї – 60% опіків поверхні тіла, стан тяжкий, але стабільний. Жінку гелікоптером доправляють до Києва. Ще один постраждалий – лікар-реаніматолог. Загрози його життю нібито немає, у чоловіка – 20% опіків поверхні тіла.

Пацієнтка, у якої обгоріло 90% тіла, нетранспортабельна

Генеральний директор Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Остап Грищук повідомив УНІАН, що 29 грудня пацієнтку із 60% опіків тіла відправили гелікоптером у Київський опіковий центр, це друга міська лікарня.

"Її стан тяжкий, але стабільний. Ще у нас залишається двоє пацієнтів. Це жінка-медик, в якої обгоріло 90% тіла. Вона нетранспортабельна, перебуває на штучній вентиляції легень, проводяться протишокові заходи. Жінка без свідомості. Прогнозувати нічого не можемо. А також – чоловік, у якого 20-30% опіків. Його стан стабільний, він при свідомості", - розповів Грищук.

У Косівській ЦРЛ з журналістами спілкуватися не хочуть – у приймальні головного лікаря відповіли, що з керівництвом зараз працює комісія.

"Пацієнти та персонал були у паніці"

Під час позачергового засідання Регіональної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій т.в.о начальника ГУ ДСНС в Івано-Франківській області Ігор Оксенюк розповів подробиці трагедії. За його словами, перший підрозділ рятувальників прибув до місця пожежі через 5 хвилин після виклику.

"Спостерігалось сильне задимлення, відкрите полум’я, паніка як пацієнтів, так і персоналу. Всього на місці пожежі було виявлено четверо померлих. Дві особи – внаслідок пожежі, одна смерть наступила до виникнення загорання, причина смерті ще однієї особи встановлюється", - зазначив він.

За його даними, всього на момент виникнення пожежі в будівлі Косівської ЦРЛ перебували 262 особи, з них – 212 пацієнтів, 48 медпрацівників, двоє – технічний персонал.

Оксенюк заявив, що правоохоронці розглядають кілька версій виникнення пожежі.

"Для мене найбільш очевидна версія (це моя думка) - це несправність комунікацій, які підводили кисень до палат. Тут ще проводитиметься багато експертиз. Ну, і фактор – є джерело запалювання, є окиснювач, в даному випадку – кисень. Джерелом запалювання, за інформацією свідків, стала запалена ритуальна свічка над померлим у реанімаційному відділенні", - розповів він.

Своєю чергою, керівник департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Ігор Дмитренко уточнив, що загалом померли двоє чоловіків 76 та 80 років та дві жінки віком 58 та 76 років. Під час пожежі дістали ушкодження четверо медпрацівників – один лікар, дві медсестри та одна молодша медсестра.

За його інформацією, одну з медсестер уже відпустили додому, її стан задовільний.

Традиційні перевірки лікарень та кримінальне провадження

В ДСНС зауважили, що через страшну помилку і людям, і державі довелося заплатити дуже високу ціну та пообіцяли провести перевірки усіх лікарень на стан пожежної безпеки.

Також закликали керівників медичних установ суворо заборонити використання відкритого вогню в реанімаційних відділеннях та поблизу кисневого обладнання.

Тим часом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі у лікарні, що призвела до загибелі пацієнтів та травмування медиків (ч. 2 ст. 270 КК України).

За попередніми даними, причина пожежі – порушення працівниками лікарні вимог пожежної безпеки. Наразі проводяться слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Трагедію у запорізькій лікарні розслідують майже рік

Пожежі у "ковідних" відділеннях лікарень в Україні – не рідкість. Найтрагічніша з них сталася у ніч на 4 лютого поточного року у Запоріжжі, в одній з палат-боксів реанімаційного відділення обласної інфекційної лікарні, де проходили лікування хворі на COVID-19. Тоді загинули троє пацієнтів та молода лікарка.

За попередньою версією, тоді у реанімації лікарні загорілося медичне обладнання, а приміщення не було обладнане системою пожежогасіння. Про це говорили й рятувальники – мовляв, попереджали адміністрацію про цю проблему, однак ті все спустили на гальмах. Тоді влада теж обіцяла перевірити всі українські лікарні на предмет дотримання протипожежної безпеки. Але, як бачимо, поки грім не вдарить…

За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки поліція у Запоріжжі відкрила кримінальне провадження і навіть затримала відповідального за протипожежну безпеку цього медзакладу. А от головний лікар Володимир Шинкаренко певний час переховувався та ігнорував виклики до слідчого. Затримати його вдалося лише у листопаді. Слідчий суддя ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Розслідування цієї справи триває досі.

30 грудня на Івано-Франківщині оголосили День жалоби за загиблими. Але скільки ще людських життів забере не тільки COVID-19, а й людська бездумність у лікарнях?

Мирослава Бзікадзе