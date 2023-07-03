"Чорний трансплантолог" чи поважний педагог: що відомо про закарпатця, який намагався продати в ЄС немовля

На минулому тижні Україну сколихнула жахлива історія. На Закарпатті затримали чоловіка, який нібито купив у жінки з Житомира 11-місячне немовля й намагався вивезти його за кордон, щоб там продати в одній з країн ЄС. Шокувало у цій історії те, що підозрюваний у торгівлі дітьми виявився педагог – колишній директор школи та вихователь дитбудинку.

25 тисяч доларів за дитину

24 червня на території пункту пропуску зі Словаччиною "Малі Селменці" в Ужгородському районі затримали 43-річного чоловіка, який намагався перетнути кордон з жінкою та її дитиною. З'ясувалося, що він хотів продати чужу дитину до однієї з країн ЄС за 25 тисяч доларів. З цієї суми чоловік запропонував матері дитини – жительці Житомира – 5 тисяч доларів.

За даними правоохоронців, закарпатець підшуковував жінок, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, та схиляв їх до продажу дітей.

Як стало відомо УНІАН із власних джерел, житомирянка здогадалась про наміри чоловіка, тому одразу погодилася співпрацювати з правоохоронцями. За місяць до оборудки жінка приїхала до Закарпаття з дитиною та проживала в одному з готелів. Житло та переїзд оплачував підозрюваний. Перед переходом кордону чоловік віддав їй 1 тисячу доларів "авансу". Далі провів жінці інструктаж: як поводитися, що казати, і коли вона зможе повернутися в Україну.

"Я мала перейти кордон, потім дитину повинні були забрати і віддати решту грошей - 4 тисячі доларів", - каже жінка на відео, опублікованому західним управлінням Держприкордонслужби.

Зловмисник мав можливість потрапити на територію Словацької Республіки, оскільки був одним із членів благодійної організації. Проте його затримали на території пункту пропуску. Гроші вилучили у якості речових доказів.

Правоохоронці провели обшуки у двох помешканнях та авто Dacia затриманого чоловіка. Вилучили записи про незаконну діяльність, печатки та розписку про перерахування коштів.

Вихователь дитбудинку та директор школи

Затриманим чоловіком, який підозрюється у торгівлі дітьми, виявився досить відомий на Закарпатті педагог – вихователь Чинадіївського дитбудинку та екс-директор ужгородської школи №13 Денис Вароді. Його ім’я в соцмережі оприлюднив закарпатський журналіст Віталій Глагола.

В обох закладах про підозрюваного говорять неохоче.

"Він у нас не працює вже рік, а до того працював лише дев'ять місяців, тож я не можу про нього сказати ні доброго, ні поганого", - сказала у коментарі УНІАН директорка дитбудинку Світлана Софілканич, вибачившись, що не має змоги більше розмовляти, оскільки перебуває у відрядженні.

В ужгородській школі взагалі шоковані вчинком колишнього директора.

"Я з ним не працювала, прийшла у школу через рік після його звільнення, - зазначає директор ужгородської школи №13 Маріанна Савко. - Але коли батьки та колеги почули цю історію, відверто кажучи, були шоковані. Не очікували. Хоча, чула, що деякі батьки мали до нього претензії як до педагога. У школі він викладав музику та був психологом".

Вмів знайти підхід до дітей

У соцмережах про Вароді є достатньо непоганих відгуків. Він – ром за національністю, й у школі №13, в якій був директором, навчаються діти ромів. Працював чоловік з ромськими дітьми й в інших навчальних закладах, де йому вдалось налагодити особистий контакт з учнями.

"Ромські діти відрізняються від інших однолітків своїм світосприйняттям та умовами, в яких проживають. Тому освітня робота з ними вимагає нових підходів у методиці та креативних практик у викладанні. Доволі часто вчителі дійсно сприймають ромів як "особливих", а тому можуть не вимагати від них блискучого знання матеріалу, вважаючи, що таким дітям достатньо лише вміти писати й читати. Такий підхід є докорінно невірним, адже, хоча всі діти є різними, це не означає, що ромські діти – гірші або менш здатні до навчання", - цитує Вароді ромський жіночий фонд "Чіріклі".

Окрім того, Денис Вароді є керівником благодійного фонду "Серце з любов’ю", який допомагає вихованцям та випускникам шкіл-інтернатів, дітям-сиротам, інвалідам та дітям з малозабезпечених сімей Закарпаття, а також "важким" підліткам та переселенцям. Там він як психолог вів додаткові заняття з підготовки до уроків, групу продовженого дня, а також здійснював виїзні консультації та анкетування у ромській громаді. Тут про нього теж добре відгукуються – мовляв, завжди вмів знайти підхід до дітей.

Втім, тепер такому велелюбному вчителю доведеться відповідати перед законом – йому "світить" реальний термін ув’язнення. За даними Віталія Глаголи, до затримання чоловік вже "встиг реалізувати щонайменше три такі "продажі дітей".

Що кажуть у поліції

Як повідомили у поліції Закарпатської області, за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України, тобто закінчений замах на торгівлю людьми, вчинений щодо малолітнього. Зловмисника затримано, йому загрожує від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

До слова, у соцмережах Дениса Вароді пов'язують із "чорними трансплантологами", які нібито орудують у країнах ЄС. І кажуть, що діти, яких він намагався купити, мали б дійсно "піти на органи". Проте правоохоронці цю версію спростовують. Зазначають, що їм наразі відомо лише про цей один випадок продажу дитини підозрюваним.

Зараз поліція встановлює причетність до вчинення злочину інших можливих спільників. Окрім цього, перевіряє, чи не здійснював затриманий подібної незаконної діяльності у минулому.

Мирослава Бзікадзе