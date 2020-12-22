У "ІНГО" розказали про ризики у сфері будівництва, що покриваються страховими компаніями

Активне зростання темпів будівництва призводить до збільшення кількості збитків та нещасних випадків на будівельних майданчиках.

Страхування у сфері будівництва покриває широкий спектр ризиків, забезпечуючи захист як техніки і майна, так і відповідальності перед третіми особами чи робітниками.

Про це УНІАН розказали у страховій компанії «ІНГО».

«Одним із рішень для захисту від ризиків у будівництві може бути страхування. За допомогою страхування можна захищати будівельно-монтажні ризики, спецтехніку, задіяну у будівництві та під час її зберігання, відповідальність перед третіми особами в ході виконання робіт та відповідальність роботодавця за шкоду, завдану робітникам, а самих робітників - від нещасного випадку з будь-якої причини», - повідомив керівник департаменту андерайтингу компанії Андрій Семченко.

За даними «ІНГО», активне зростання темпів будівництва складних архітектурних об’єктів призводить до збільшення кількості збитків та нещасних випадків на будівельних майданчиках. Серед причин - складність робіт в умовах щільної забудови, роботи із законсервованими об’єктами, складні архітектурні та технологічні рішення.

Найпоширеніші страхові випадки

Як повідомляють у «ІНГО», одними з найбільш відомих ризиків на будівництві є падіння будівельних кранів.

«Свіжий показовий приклад – випадок у Полтаві, де кран впав після початку робіт на розконсервованому об’єкті ТРЦ. Ще один випадок нещодавно стався у Києві. Після падіння на дорогу кран розчавив своєю стрілою автомобіль. Ну а найвідоміший з них – славнозвісний плавучий кран «Захарій», який було задіяно у будівництві Подільського мосту у 2011 році», - розповіли у компанії.

Також на будівельних майданчиках трапляються інциденти і за участі іншої спецтехніки. Часто шкоди зазнає майно. Спеціалізована або агропромислова техніка також може заподіяти збитків. Як зазначили у «ІНГО», через те, що часто така техніка зберігається дуже щільно одна до одної, у результаті будь-якого інциденту з однією машиною, страждає одразу кілька одиниць. Наприклад, цього року у результаті удару блискавки у один трактор згоріло одразу п’ять машин.

В процесі будівельно-монтажних робіт у зоні ризику опиняються також матеріали та комплектуючі, що зберігаються на об’єкті. І чим ближче до завершення проєкту, та чим ближче один до одного розташовані ці матеріали, тим більшим є потенційний збиток. А процес пускових робіт, коли, наприклад, змонтоване обладнання завантажують сировиною для виробництва, є одним із найризиковіших.

Також серед поширених ризиків слід відзначити осідання та просадку фундаменту, дефекти в проєктах, матеріалах та якості виконаних робіт. Через несприятливі події на збудованому об’єкті може відбутися затримка початку ділових операцій.

Крім того, як повідомили у «ІНГО», для нестандартних та унікальних проєктів, на яких впроваджуються складні інженерні рішення або виконуються вимоги іноземних кредиторів (наприклад, ЄБРР, IFC або інвестиційних банків), необхідно також страхувати перерву у виробництві, яка може виникнути через несвоєчасну доставку вантажів на об’єкт внаслідок настання інших ризиків. Застрахована перерва у виробництві дозволяє отримувати відшкодування за кожен день втрати прибутку.

Переваги страхування

В компанії наголошують, що страхування зазначених ризиків дозволяє забезпечити захист будівельного проєкту і все, що з ним пов’язано.

«Зазвичай, період страхового покриття для будівельно-монтажних робіт стартує з початком робіт на будмайданчику і закінчується після введення об’єкта в експлуатацію. Але, як опцію, завжди можна зробити розширення страхового покриття на період виявлення дефектів та проведення технічного обслуговування. Зазвичай, цей термін складає 12 місяців, протягом яких можуть з’явитися пошкодження через помилки, яких припустилися під час будівництва (тріщини, деформації, обвали тощо). Або, наприклад, на період технічного обслуговування обладнання або об’єкта, коли в процесі може бути пошкоджено інше майно», - розповіли у компанії.

Зазначається, що вартість страхування будівельно-монтажних робіт варіюється в діапазоні від 0,05% до 0,3% від вартості контрактних робіт. Чим простіший проєкт, що виконується, тим нижчою буде ставка страхового тарифу. Наприклад, страховий тариф для сонячних електростанцій, ТРЦ і складів становить менше 0,1%, а для інфраструктурних об’єктів, таких як мости, причали, портові комплекси - може наближатися до верхньої межі вказаного діапазону.

Довідка УНІАН. Акціонерне товариство «Страхова компанія «ІНГО» має більш ніж 25-річний досвід роботи на ринку. З 2017 року основним акціонером компанії є українська бізнес-група DCH Олександра Ярославського.

Компанія входить до переліку найбільших страхових організацій України за обсягом премій, величиною власних активів і сумами виплат страхових відшкодувань. Має 29 ліцензій на різні види обов'язкового і добровільного страхування, надає страхові послуги корпоративним і роздрібним клієнтам. «ІНГО» є повним членом Моторного (транспортного) Страхового Бюро України (МТСБУ), членом Американської Торгової Палати (АСС), Європейської Бізнес Асоціації (EBA) і Міжнародної Торгової Палати (ICC).

23 листопада 2020 року рейтингове агентство «IBI-Рейтинг» підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг АТ СК «ІНГО» за національною рейтинговою шкалою на рівні uаАА, прогноз «в розвитку».

Катерина Жирій

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