«Металіст» б`є «Динамо» другий рік поспіль (фоторепортаж)
Матч закінчився з рахунком 2 : 1 на користь ФК ”Металіст”. В черговий раз харківська команда довела невипадковість свого бронзового статусу впродовж двох сезонів підряд
Глядачі, які майже повністю заповнили столичний стадіон «Динамо» у суботу, стали свідками безкомпромісного футболу у виконанні срібного і бронзового призерів минулого сезону – київського «Динамо» і харківського «Металіста». В черговий раз харківська команда довела невипадковість свого бронзового статусу впродовж двох сезонів підряд.
Матч закінчився з рахунком 2 : 1 на користь ФК ”Металіст”.
Фото Валерія Соловйова / УНІАН
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