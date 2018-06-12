«Металіст» б`є «Динамо» другий рік поспіль (фоторепортаж)

Глядачі, які майже повністю заповнили столичний стадіон «Динамо» у суботу, стали свідками безкомпромісного футболу у виконанні срібного і бронзового призерів минулого сезону – київського «Динамо» і харківського «Металіста». В черговий раз харківська команда довела невипадковість свого бронзового статусу впродовж двох сезонів підряд.

Матч закінчився з рахунком 2 : 1 на користь ФК ”Металіст”.

Фото Валерія Соловйова / УНІАН