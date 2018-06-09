Депутат Олег Ляшко: Ми назвемо всіх, хто “кришував” Добкіна й Кернеса…

Гучні події останніх днів у парламенті не перекреслили, втім, роботу в деяких його комітетах і комісіях. Зокрема, у четвер тимчасова слідча комісія, що носить в політичних кулуарах назву “харківської” ( повна назва – Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування обставин щодо фактів порушення Конституції України, законів України у сфері тарифних, майнових, земельних, бюджетних та фінансових відносин Харківським міським головою М.Добкіним та секретарем Харківської міськради Г.Кернесом при виконанні ними службових обов`язків), заслухала звіт голови комісії народного депутата, бютівця Олега Ляшка.

За підсумками засідання було вирішено направити матеріали щодо неправомірних рішень судів у відмовах у порушенні кримінальних справ, так би мовити,, на харківську тематику, до Вищої ради юстиції та Верховного Суду України для з’ясування мотивів таких відмов. Також - направити до Головного управління державної служби матеріали щодо дій секретаря Харківської міськради Геннадія Кернеса як таких, що несумісні з рангом державного службовця. А зрештою, - продовжити роботу комісії. По завершенні засідання комісії народний депутат Олег Ляшко дав інтерв’ю УНІАН.

Пане Олеже, якщо йдеться про “неправомірні рішення судів у відмовах у порушенні кримінальних справ” щодо харківських керівників, виходить, на думку комісії, були підстави для порушення таких справ?

Так, і за дуже багатьма статтями Кримінального кодексу – від сумнівних операцій з бюджетними коштами та землею, перевищення посадових повноважень до організації злочинних груп і схем в економічній сфері. Знайдеться тут місце і для статей, про які говорив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, зокрема, торгівлі наркотиками.

Але чому судам вдалося відмовити в порушенні справ?

Уся річ у тому, що будь-який районний суд може за одну годину розвалити будь-яку кримінальну справу, за якою роками тривало слідство. А поки немає остаточного рішення – будь-яка людина, як ви знаєте, вважається невинуватою.

Розповідаю, як працює ця система на нашому прикладі. Є кримінальна справа, докази та свідки. Варіант перший – втручається прокуратура, забирає матеріали, і більше їх ніхто ніколи не побачить. Варіант другий – юристи вибудовують схему, за якою свідків відпускають за рішенням суду, а докази визнають «лівими». Аж до того, що суд визнає реальними докази, що на момент вчинення злочину свідки та фігуранти взагалі були на Місяці. Все!

Коли ми намагалися зробити навесні звіт нашої комісії у парламенті, юрист та представник регіоналів Інна Богословська абсолютно цинічно, але правильно заявляла про те, що «немає рішень суду» щодо Добкіна та Кернеса. А звідки вони візьмуться, якщо місцевим суддям виділяють землю, дають можливість робити бізнес із владою тощо?.. Вона чудово розуміє, про що каже.

Тобто, зібрані вами докази не мають судової перспективи?

Я так не вважаю, навіть більше - вірю в те, що саме за допомогою парламентського контролю, я маю на увазі роботу Тимчасової слідчої комісії, вдасться продовжити розслідування. По-перше, тому, що йдеться не про поодинокі випадки, а про чималу кількість фактів. По-друге, тому, що Юлія Тимошенко почала наступ на корупцію в судах, і всі судді про це знають. По-третє, міська влада хоч і створила багатомільйонний незаконний бізнес, але на купівлю всіх правоохоронців та суддів у них банально може забракнути грошей. До того ж, у нас є свої юридичні хитрощі. Хай Добкін і Кернес не думають, що всі чиновники в Україні продаються і що вони найрозумніші.

Але в яких випадках можуть ухвалювати дійсно справедливі судові рішення в Україні?

В кількох випадках. Перший – з питань, в яких немає політики та грошей. Другий випадок - якщо немає тиску згори або якщо суддя боїться налякати своїм беззаконням вище начальство. Третій варіант – якщо суддя - чесна людина. Такі теж бувають, але зрідка.

В ситуації з нашими “героями”, на жаль, ці випадки не “працювали”. Більше того, на жаль, все було “ з точністю до навпаки”. Наприклад, за тією інформацією, яку має в своєму розпорядженні Тимчасова слідча комісія, один з членів Вищої ради юстиції через родинні зв’язки має бізнесові інтереси в Харкові і не соромиться особисто приходити до Добкіна на дні народження. А це людина, яка може організувати «дисциплінарне провадження» щодо будь-якого судді в Україні. Які рішення прийматимуть харківські суди за таких умов?

Як ви плануєте використовувати наявні у вас матеріали в цій ситуації?

Всі нюанси я розкривати не буду, але можу сказати, що звіт тимчасової слідчої комісії обов`язково буде оприлюднено, навіть більше - відправлено до міжнародних інституцій, які борються з корупцією, наркотиками та організованою злочинністю. Крім того, проведемо прес-конференцію для журналістів, відправимо інформацію у всі посольства. Є організації, які вже цікавляться результатами нашої роботи.

Чи буде звіт про роботу ТСК заслухано в парламенті? Чим і коли закінчиться робота комісії?

Ми прийняли постанову, в якій просимо парламент підтримати ТСК та продовжити її роботу. Нам потрібно закінчити почату справу. Ми не чекали, що буде така величезна кількість порушень і така сильна протидія їх розслідуванню.

А якщо депутати відмовляться продовжити роботу комісії?

Ми опублікуємо документи і назвемо прізвища всіх депутатів і високопоставлених осіб, які допомагали Добкіну та Кернесу уникнути відповідальності. Хай потім доводять, що вони це робили безкоштовно. Навіть більше, спрямуємо у відповідні органи інформацію щодо суддей, які допомагають харківській міській владі відбиватися від законних звинувачень.

Ми не виконуємо нічиє замовлення, нам не потрібно підлаштовуватися під певні дати або події. Щоб закінчити почате, можемо й почекати, поки минуть президентські вибори. Щойно ситуація в країні зміниться, на підставі наявних матеріалів ми створимо нову слідчу комісію щодо Харкова. Ніхто не збирається ні з ким жартувати – це питання принципове.

Чи не боїтеся ви блокування трибуни перед звітом ТСК депутатами-регіоналами, адже попередній звіт так і не вдалося заслухати з трибуни парламенту? Чи тепер, у світлі “конструктивної співпраці” бютівців з регіоналами, можна сподіватись, що Добкіна з Кернесом “здадуть”?

Не берусь розкладати політичні пасьянси. Констатую лише, що, справді, на минулій сесії мені так і не вдалося виступити зі звітом, оскільки регіонали не дали мені такої можливості. Якою буде позиція ПР на цій сесії, побачимо, коли голосуватимемо щодо постанови про продовження роботи ТСК. Якщо Партія регіонів хоче захищати кримінальних злочинців і торгівців наркотиками – будь ласка. Але це побачать їхні виборці.

Харківська влада неодноразово заявляла, що комісія виконує політичне замовлення вашого соратника по фракції Олександра Фельдмана - основного опонента Михайла Добкіна та Геннадія Кернеса в Харкові.

Комісія виконує замовлення Фельдмана. МВС виконує замовлення Фельдмана. СБУ виконує замовлення Фельдмана. Комітет боротьби з корупцією виконує замовлення Фельдмана. Якщо послухати Добкіна та Кернеса, то Спілка композиторів теж виконує замовлення Фельдмана. Я такі речі навіть не коментую.

Хочу звернути вашу увагу на те, що претензії МВС до Добкіна та Кернеса з приводу наркотиків поділяють також і депутати від Партії регіонів, які проголосували за створення робочої групи з цього питання в комітеті боротьби з оргзлочинністю та корупцією. Там половина комітету складається з регіоналів. Партія регіонів теж виконує замовлення Фельдмана?

Ще один важливий момент - саму справу про харківський наркотрафік та оргзлочинність МВС розслідує вже понад 5 років. Які ще є питання?

Як ви вважаєте, чому харківська міська влада не сприймає всерйоз претензії МВС і Тимчасової слідчої комісії на свою адресу?

Я думаю, що вони дуже серйозно все сприймають. Заяви про те, що вони нічого не бояться, «ніколи не крали», не п`ють і не курять – це все для домашнього відеоархіву. Не бояться? Тоді чому високопоставлені державні чиновники блокують роботу комісії? У нас є докази, що підключали людей з Секретаріату Президента, Вищої ради юстиції, Конституційного Суду, Міністерства юстиції, про депутатів я взагалі не кажу. Не крали? Тоді дайте свідчення в комісії з кожного питання, поясніть документи, схеми й окремі рішення. Послухайте, ті матеріали, які є в комісії, разом зі звітом і додатками, скоро можна буде возити на окремій вантажній машині. Не вживали? Здайте аналіз крові й поставте крапку в цьому питанні…

Сергій Коновалов