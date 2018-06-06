Чому страйкують водії харківських тролейбусів і трамваїв?

Харків на порозі нового транспортного колапсу. Голова альтернативної первинної профспілкової організації «Захист справедливості» харківського КП «Міськелектротранс» Андрій Ільгов заявив, якщо робітникам не виплатять зарплату та не припинять дроблення підприємства, уже в понеділок, 8 серпня, на маршрути Харкова не вийде жоден трамвай і тролейбус.

Загроза виглядає більш ніж реальною. Уміння організовувати страйк профспілка «Захист справедливості» продемонструвала 2 серпня, коли, за даними Ільгова, на роботу не вийшло близько 2,5 тис. робітників обох харківських тролейбусних депо – у повному складі тролейбусне депо №3 і деякі робітники депо №2.

Тролейбусники, вкрай незадоволені справами на «Міськелектротрансі», 2 серпня об 11.00 провели пікет перед будинком Харківської облдержадміністрації на площі Свободи.

Люди вимагали погасити двомісячну заборгованість із заробітної плати (за даними альтернативної профспілки, у цілому борг на підприємстві становить близько 6 млн. грн.), відновити відрахування до Пенсійного фонду, відправити у відставку директора ХКП «Міськелектротранс» Сергія Почепецького та припинити «дерибан і розчленування підприємства» (нагадаємо, що у зв’язку з реформуванням «Міськелектротрансу», рішеннями сесії Харківської міськради в місті створено п’ять комунальних підприємств - «Салтівське трамвайне депо», «Жовтневе трамвайне депо» «2-е тролейбусне депо», «3-є тролейбусне депо» і «Міськелектротранссервіс»).

Робітники вийшли на площу під національними прапорами, знаменами Конфедерації вільних профспілок України та ініціативної групи «Прорвемося», а також із транспарантами: «Ми проти дерибану нашого майна», «Прибуток є – зарплати немає», «Ми проти розкрадання комунального майна», «Досить знущатися!», «Євро-2012 – не привід украсти наші гроші».

Прямо на площі пікетувальники сформували та надіслали голові Харківської обласної ради Сергію Чернову, секретареві Харківської міської ради Олександру Новаку та директору «Міськелектротрансу» Сергію Почепецькому лист із цими вимогами.

Місцева влада, збентежена інформаційними повідомленнями з площі, делегувала на екстрений брифінг у прес-центр Харківської міської ради директора Департаменту транспорту та зв’язків Харківської міської ради Сергія Дульфана. Він спробував заспокоїти бунтівних робітників «Міськелектротрансу» у свій спосіб.

Дульфан звинуватив тролейбусників і трамвайників у розкраданні щоденного виторгу на маршрутах та висловив упевненість, що страйк працівників тролейбусного депо пов`язаний з їхнім побоюванням утратити незаконні доходи. На підкріплення своїх слів чиновник продемонстрував журналістам відеозаписи, де нібито зафіксовано, як водії передають виторг своїм «спільникам».

«Ті страйкарі, які не вийшли сьогодні на роботу, пояснювали свої дії протестом проти реорганізації підприємства, побоюванням, що їм не виплатять зарплату. Насправді основна причина цього страйку в тому, що вони не хочуть втратити незаконні доходи, які отримують, залізаючи в кишеню харків`ян», - заявив він.

За словами представника влади, реорганізацію підприємства нібито спрямовано саме на викорінення явища розкрадання виручки. «Створено цілу вертикаль, що складається з водіїв, контролерів, кондукторів, касирів. Коли ми зіткнулися з такими фактами, то ухвалили рішення про реорганізацію підприємства «Міськелектротранс». Місто не має терпіти крадіжки», - безапеляційно заявив Дульфан.

Керівник Департаменту транспорту, між тим, повідомив, що заробітна плата транспортникам буде виплачена 15 серпня, після того, як «розвантажиться» бухгалтерія.

«Усім співробітникам сповістили, що у зв`язку з завантаженістю бухгалтерії усі розрахунки будуть проведені одночасно: і виплата зарплати за червень, липень та частину серпня, і виплата грошей за невикористані відпустки або переведення відпусток на нові підприємства. Гроші на всі ці розрахунки є. Але тепер, судячи з усього, потрібно буде проводити перерахунки, робити кілька відомостей. Проте ми готові виплатити зарплату зараз же», - сказав він.

Дульфан заперечив чутки про те, що «Міськелектротранс» не потрібен місту, і сказав, що Харківська міська рада на підтримку підприємства та виплату зарплати на ньому постійно виділяє кошти: у 2010 році – понад 100 млн. грн., з початку цього року – більш як 42 млн. Також, за його словами, міськрада надала працівникам «Міськелектротрансу» пільги на оплату житлово-комунальних послуг (на цей момент обсяг пільг становить 2,87 млн. грн.).

Після брифінгу пан Дульфан та прокурор Харкова Євген Попович узяли участь у зборах трудового колективу «Міськелектротрансу». У присутності начальників колектив бунтівного депо пообіцяв (головне – виконав обіцянку!) вийти на міські маршрути 3 серпня згідно дз графіком.

Попович запевнив учасників зборів, які висловили побоювання з приводу можливих звільнень, що триматиме на особистому контролі всі випадки незаконних звільнень працівників підприємства. У свою чергу, Дульфан заявив, що рішення про дисциплінарні стягнення щодо 42 кондукторів та 74 водіїв «Міськелектротрансу», які не вийшли на роботу, буде ухвалено згідно із законодавством, колегіально, на засіданні адміністративної комісії підприємства.

Чиновник міськради також запевнив працівників, що протягом трьох тижнів контрольно-ревізійне управління Харківської області перевірить всю фінансову документацію ХКП «Міськелектротранс» і надасть свої висновки на найближчих зборах трудового колективу підприємства, які планується провести 22 серпня. При цьому підкреслив, що страйк не завадить реорганізації «Міськелектротрансу».

Коментар директора «Міськелектротрансу» Сергія Почепецького поки що отримати не вдалося, а голова офіційної профспілки підприємства Людмила Захарченко навідріз відмовилася коментувати УНІАН цю ситуацію.

У прес-службі Харківської міськради з посиланням на заступника директора юридичного департаменту Харківської міської ради В`ячеслава Бесараба кореспондентові УНІАН повідомили, що Харківське міське управління юстиції 29 липня скасувало наказ про реєстрацію первинної профспілкової організації Всеукраїнської професійної спілки «Захист справедливості» ХКП «Міськелектротранс», що ставить під сумнів юридичну правомочність цієї організації. Однак працівники «неспокійних» депо визнають за її головою Ільговим право відстоювати свої інтереси. Сам Ільгов, посилаючись на законодавство, заявив, що має повне право очолювати профспілкову організацію, навіть не будучи працівником «Міськелектротрансу».

Отже, міська влада тимчасово заспокоїло бунтівне підприємство, задовольнивши вимоги робітників лише частково: реорганізацію, проти якої виступили два депо «Міськелектротрансу», не зупинятимуть. Тож чи їздитимуть у Харкові трамваї та тролейбуси після 8 серпня – не зрозуміло. Ільгов заявив, що, незважаючи на обіцянки Дульфана, 3 серпня звільнили трьох кондукторів з тролейбусного депо №3. «Сьогодні (4 серпня. – Авт.) ми зустрічаємося, вирішуємо, можливо, раніше станемо», - сказав він. Тож питання повної зупинки наземного електротранспорту в Харкові залишається відкритим.

Як показали події грудня 2010 року, страйк може закінчитися нічим. Тоді в результаті п’ятиденного простою наземного електротранспорту в Харкові робітники частково отримали зарплату й припинили виступи. Взимку міська влада обіцяла знайти шляхи виводу з кризи «Міськелектротрансу», однак системного розв’язання проблем не знайшла – борги з зарплати та внесках до ПФ, як і раніше, є.

Ситуація ускладнюється тим, що рухомий склад підприємства зношено майже повністю. За даними головного управління статистики в Харківській області, станом на початок травня 2011 року в Харкові 94,8% трамваїв відпрацювали свій амортизаційний термін і підлягають списанню. Також відпрацювали амортизаційний термін і підлягають списанню 62,5% тролейбусного парку ХКП «Міськелектротранс». Середній вік трамваїв сягає майже 27 років, тролейбусів – 13.

На знімках: страйк працівників «Міськелектротрансу» в Харкові (архівні фото).

Юрій Ларін, Харків