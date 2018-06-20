7:2. Металіст громить Мальме (фоторепортаж)

7:2. Металіст громить Мальме (фоторепортаж)

23:57, 03 листопада 2011
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Харківський клуб набирає 10 очок і продовжує лідирувати в групі G Ліги Європи. Тренер шведів: Металіст - хороша команда…

Харківський Металіст у матчі 4-го туру групового раунду Ліги Європи завдав поразки шведському Мальме.

Матч 3 листопада пройшов на стадіоні «Металіст» у Харкові.

Рахунок гри 3:1 на користь харківського клубу.

 Металіст Мальме 31111 фото Андрій КРАВЧЕНКО

Голи у Металіста забили Тайсон (46, 57) і Фініньо (90+1), у Мальме - Ранегі (66). 

Після чотирьох ігор: Металіст - 10 очок, АЗ - 6, Аустрія - 6, Мальме - 0

31111 фото Андрій КРАВЧЕНКО

Металіст став єдиною з українських команд, що на цьому етапі Ліги Європи принесла очки країні. Динамо, Ворскла, а також Шахтар (Ліга Чемпіонів) програли свої матчі.

Металіст Мальме 31111 фото Андрій КРАВЧЕНКО

Наступні матчі 30 листопада: Металіст - Аустрія, Мальме - АЗ.

 Металіст Мальме 31111 фото Андрій КРАВЧЕНКО

Металіст Мальме 31111 фото Андрій КРАВЧЕНКО

Металіст Мальме 31111 фото Андрій КРАВЧЕНКО

Мирон Маркевич Мальме 31111 фото Андрій КРАВЧЕНКО

Металіст Мальме 31111 фото Андрій КРАВЧЕНКО

Металіст Мальме 31111 фото Андрій КРАВЧЕНКО

Металіст Мальме 31111 фото Андрій КРАВЧЕНКО

Металіст Мальме 31111 фото Андрій КРАВЧЕНКО

Металіст Мальме 31111 фото Андрій КРАВЧЕНКО

Металіст Мальме 31111 фото Андрій КРАВЧЕНКО

Металіст Мальме 31111 фото Андрій КРАВЧЕНКО

Металіст Мальме 31111 фото Андрій КРАВЧЕНКО

Ярославський Мальме фото Андрій КРАВЧЕНКО

Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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