7:2. Металіст громить Мальме (фоторепортаж)

Харківський Металіст у матчі 4-го туру групового раунду Ліги Європи завдав поразки шведському Мальме.

Матч 3 листопада пройшов на стадіоні «Металіст» у Харкові.

Рахунок гри 3:1 на користь харківського клубу.

Голи у Металіста забили Тайсон (46, 57) і Фініньо (90+1), у Мальме - Ранегі (66).

Після чотирьох ігор: Металіст - 10 очок, АЗ - 6, Аустрія - 6, Мальме - 0

Металіст став єдиною з українських команд, що на цьому етапі Ліги Європи принесла очки країні. Динамо, Ворскла, а також Шахтар (Ліга Чемпіонів) програли свої матчі.

Наступні матчі 30 листопада: Металіст - Аустрія, Мальме - АЗ.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА