7:2. Металіст громить Мальме (фоторепортаж)
Харківський клуб набирає 10 очок і продовжує лідирувати в групі G Ліги Європи. Тренер шведів: Металіст - хороша команда…
Харківський Металіст у матчі 4-го туру групового раунду Ліги Європи завдав поразки шведському Мальме.
Матч 3 листопада пройшов на стадіоні «Металіст» у Харкові.
Рахунок гри 3:1 на користь харківського клубу.
Голи у Металіста забили Тайсон (46, 57) і Фініньо (90+1), у Мальме - Ранегі (66).
Після чотирьох ігор: Металіст - 10 очок, АЗ - 6, Аустрія - 6, Мальме - 0
Металіст став єдиною з українських команд, що на цьому етапі Ліги Європи принесла очки країні. Динамо, Ворскла, а також Шахтар (Ліга Чемпіонів) програли свої матчі.
Наступні матчі 30 листопада: Металіст - Аустрія, Мальме - АЗ.
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