Аваков: прем’єром стане Тимошенко

Виступ губернатора у телепрограмі «Акценти» з Арсеном Аваковим» (версія персонального веб-сайту А.Авакова)

Здравствуйте, я Арсен Аваков. Завершены досрочные выборы народных депутатов и подведены их предварительные итоги. По всей стране цифры известны, а я хочу сегодня жителям Харьковской области рассказать о цифрах, которые касаются нас с вами. Как проголосовала Харьковская область.

По сравнению с прошлым годом в списки избирателей было внесено немножко больше людей, и чуть-чуть больше стало избирателей, это, конечно, странно. Все мы помним те скандалы, которые сопровождали списки, и которые в итоге оказались на избирательных участках. Много двойников, лишних адресов… Но все эти непонятности, я думаю, завершатся очень скоро, потому что с 1 октября, по закону Украины, начинает действовать рабочая группа, которая готовит единый государственный реестр избирателей в Украине, и надеюсь, что уж к следующим выборам мы наверняка успеем его составить, и не будет больше такой нервотрепки.

А на сегодняшний день, мы констатируем, что 30 сентября на избирательные участки пришло 1 329 000 избирателей, что составило 58 с «хвостиком» процентов. Такова явка в Харьковской области. В прошлом году на избирательные участки пришло больше людей - почти 65% – это 1 481 000 избирателей. Интерес к выборам у харьковчан упал, а может быть, таким образом они голосуют «против», может быть, им есть что сказать и таким способом. Интересная цифра: «против всех» в Харьковской области проголосовало 50 000 человек, это 3,8%. В прошлом году эта цифра была в два раза ниже.

Теперь пройдусь по партиям: Партия регионов набрала 659 000 голосов, что составляет чуть более 49%, в прошлом году было 765 000, и потери Партии регионов в Харьковской области составили около 108 000 избирателей. Довольно прилично потеряла эта политическая сила. На втором месте Блок Юлии Тимошенко - 216 000 голосов. Это 16,4%. В прошлом году было 187 000, и таким образом Юлия Тимошенко со своим блоком добавила в Харьковской области почти 30 000 избирателей. На третье место вышла коммунистическая партия, набрав довольно приличное количество голосов - 110 000 человек проголосовали – это 8,28%. На четвертом месте блок «Наша Украина – Народная Самооборона» - 107 778 человек – это 8,1%. И это прирост к прошлым выборам около 20 000 человек. Таким образом, динамика, которая прослеживается во всей стране, когда формируется коалиция между «Нашей Украиной» и БЮТ, динамика в пользу пропрезидентской силы очевидна, и она имеет место и в Харьковской области.

Партия Регионов потеряла 110 000 голосов, демократический союз «Нашей Украины» и БЮТ приобрел почти 50 000. Динамика впечатляющая, но ещё больше меня впечатлили голоса против - 50 000 человек. С каждыми выборами, если мы такими темпами будем терять своих избирателей, терять веру избирателей, мы «далеко» уйдем. Я надеюсь, что тот мандат доверия, который сейчас дали политическим силам избиратели Харьковской области, всем силам - и Партии Регионов, и «Нашей Украине», и БЮТ, и коммунистам - обяжет эти политические силы работать на благо людей, памятуя, что программы этих партий и их действия - не для политиков, а для людей.

Я верю, что очень быстро будет создана демократическая коалиция, Верховная Рада должна будет собраться на свое заседание в течение 30 дней с момента, оглашения официальных результатов выборов. Официально результаты выборов должны быть оглашены до 15 октября. Таким образом, до 15 ноября, мы получим новый парламент, и надеюсь, что в первый же день заседания парламента мы получим новое правительство. Премьер-министром, скорее всего, станет Юлия Владимировна Тимошенко, главой Верховной Рады станет представитель от «Нашей Украины». И, дай Бог, будем созидать.

На знімку:Аваков під час мітингу НУ-НС на майдані Свободи роздає автографи своїм симпатикам. Фото Андрія Кравченка

Созиданию будет посвящена вторая часть нашей программы.

Давно в нашей программе не было статистики, и сегодня такой день, когда вполне уместно немножко поговорить о цифрах, и тот день, когда губернатору стоит отчитаться о некоторых цифрах перед своими гражданами.

Итак, за январь-сентябрь 2007 года промышленность в Харьковской области показывает позитивную динамику – 108,88%.

Особенно меня радует динамика хорошо развивающейся, динамично развивающейся отрасли деревообработки, где мы имеем целую серию мощных иностранных инвестиций. Рост промышленного производства здесь составил 184%. Впечатляюще, неправда ли?

Стабильность Харьковской экономики всегда определяло машиностроение. Здесь мы имеем позитивный рост. Рост в машиностроении - 114%. Отличный рост.

Бюджет. В бюджет области за 9 месяцев текущего года по оперативным данным поступило 3 млрд. 904 млн. грн. доходов, что составляет 103% от плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост поступлений в областной бюджет практически увеличился на 35%. В том числе собственных и закрепленных доходов поступило чуть более 1 млрд. 800 млн. или 110% от плана. Как видите, справляемся и с плановыми показателями. Теперь нужно что-то делать со структурой экономики, со структурой распределения средств, с тем, чтобы эти средства приносили больший эффект конкретному человеку.

Сейчас я хочу сказать о тех капитальных вложениях, о тех серьёзных работах и направлениях, которые мы успеем совершить в Харьковской области до конца года.

Начну с города Первомайский. Здесь мы имели самые серьёзные проблемы в течение всего года, говорили об этих проблемах и вели работы. На сегодняшний день я могу с уверенностью сказать, что в Первомайском до конца года будет введено в строй 12 специальных котельных для отопления этого города. Город не замёрзнет. Это 5 котельных в микрорайонах и 7 блочных котельных. Всего из государственного и областного бюджета нами будет освоено в этом городе 24 млн. грн.

Моя особая благодарность тем работникам, которые работали по энергообеспечению города. Около 12 млн. грн «Харьковоблэнерго» вложило в сети Первомайского с тем, чтобы подготовить к включению большей электронагрузки этот город. 12 млн. грн. – совсем немалая сумма. Итого на конец года будет освоено порядка 38 млн. грн. Нам не хватает ещё 8 млн. грн. для того, чтобы усилить и достроить до конца газовые сети для этих котельных. Мы ищем, и надеюсь, что эти средства будут изысканы. Мы обратились в Кабмин с этими вопросами, и надеюсь, там понимают серьёзность сложившейся ситуации.

Кроме Первомайского, мы вели, конечно же, и другие капитальные работы. Приведу некоторые из них. Например, в этом году будет сдано отделение матери и ребенка в Чугуевской центральной районной больнице. Это отделение больницы, которое мы строим уже второй год и в этом году завершим. Для молодых мам, для беременных женщин, для маленьких детей, для детей чуть постарше. Вот такая замечательная больница будет, наконец, в этом году достроена в Чугуеве. Она находится в последней стадии готовности. Финансирование мы проводим из областного и государственного бюджета.

Если продолжить разговор о медицине, то будет достроен и введен в эксплуатацию хирургический комплекс центральной больницы в Двуречной. Кроме того, в Двуречной будет введен в эксплуатацию жилой дом социального жилья, в котором смогут получить квартиры люди, которые стоят в очереди за социальным жильём и те, которые стоят в очереди по месту жительства. Если говорить о социальном жилье, кроме Двуречной, в Богодухове будет введен 32-квартирный дом, в Краснокутском районе будет в целом завершена «коробка», и в начале года сдан такой же 32-квартирный дом. В Богодуховском районе будут переоборудованы общежития под жилые дома и получено порядка 60 квартир. В них заселятся очередники, инвалиды, учителя, а также работники государственных органов, правоохранительной системы и так далее.

Как видите, мы уделяем вопросам социального жилья значительное внимание, и хотелось бы, чтобы этот акцент был ещё усилен. И сейчас, когда мы формируем основы бюджета будущего года, мы стараемся планировать выделение средств на такое строительство.

В Богодуховском районе в этом году будет завершено строительство очистных сооружений, таким образом, мы заложим серьёзный фундамент для того, чтобы не думать больше об экологии этого прекрасного края с точки зрения опасности, а заложим основы нормальной работы в будущем году.

Газификация районов области, проведение газопроводов в сёла идёт нормальными темпами. Мы преодолели все те сложности, которые нам подложило в этом году правительство тендерными процедурами. Надеюсь, что до конца года все планы газификации, о которых было объявлено в начале года, о которых говорил я, которые мы публиковали, будут выполнены. Это касается и работ из областного и государственного бюджета, это касается и работ по специальному договору, который заключен мною с НАК «Нефтегаз Украина» в сумме чуть более 10 млн. грн. Мы освоим эти деньги.

Подключение домов к теплу, надеюсь, произойдёт в октябре, ноябре и декабре месяце.

Конечно же, стоит сказать о дорогах. Харьковская областная государственная администрация не занимается всеми дорожными работами в городе Харькове и не занимается государственными трассами, но мы, безусловно, беспокоимся о дорогах между сельскими населёнными пунктами, подъездными дорогами к городу Харькову и так далее. В этом году особый акцент сделан на то, чтобы был подъезд к тем сёлам, к которым долгие годы, десятилетия не существовало подъезда с твёрдым покрытием. И когда наступала распутица, когда наступала зима, в эти сёла очень трудно было пробраться.

Могу с гордостью сказать, что чуть более полутора десятка сёл в этом году получили дороги с твёрдым покрытием. Надеюсь, что эту работу мы будем вести дальше. Кроме того, нами предложен механизм контроля над качеством работ, которые ведутся в Харьковской области по строительству дорог государственного значения, а также контроль за качеством дорог внутри городов, областного значения. В том числе, конечно, и города Харькова.

Ведется полным ходом реконструкция стадиона «Металлист». Всё лучший и лучший футбол показывают наши футбольные клубы. И мы видим и успехи, и, надеюсь, мимолётные неудачи, однако радуемся за наших футболистов, и всё больше и больше людей ходит на стадион «Металлист». На стадионе сдана в эксплуатацию Южная трибуна, и в этом году «вчерне» будет завершена Восточная трибуна, и надеюсь, что наш стадион станет красавцем, и на Евро-2012 будет, безусловно, одной из основных арен, где будут проходить матчи. Это финансирование и строительство ведется под полным контролем областной государственной администрации, и здесь мы осваиваем деньги областного и государственного бюджета.

Будет завершена реконструкция «Салтовской» электроподстанции, которая находится в городе Харькове. В этом году мы сдали подстанцию «Перемога» на Алексеевке. Сейчас ведется реконструкция подстанции «Салтовская» для того, чтобы в зимний период мы были застрахованы от любых перебоев с подачей электроэнергии. Крайне важная работа. Здесь ещё одна благодарность специалистам «Харьковоблэнерго». Именно благодаря этим подстанциям город будет исчерпывающе обеспечен электроэнергией.

Подстанция «Перемога» на Алексеевке вводилась в основном для Алексеевского жилого массива и для метрополитена. Констатирую, что в этом году нам не удастся сдать новые станции метро для харьковчан, потому что Кабмин не выделил деньги из специального фонда бюджета, как предусмотрено. Профинансировал около 24 млн., заложенных в бюджете, для нужд первого этапа работ. Но, к сожалению, дополнительные средства из специального фонда так и не поступили. Надеюсь, что этот вопрос буду решать с новым Кабинетом Министров, и мы его будем эффективно решать. Думаю, что в будущем году Кабинет Министров заложит исчерпывающе необходимые деньги для окончания строительства этих станций, которые мы хотели ввести. И мы такие станции введем в действие в 2008 году.

Но не об этом я хочу сейчас сказать. Меня беспокоят вопросы метрополитена - от качества перевозок до безопасности - и мы будем их решать. Решать их будем как за счет ввода новых станций, так и за счет совершенствования управления метрополитеном. Я уже много раз говорил, и сейчас подтвержу, что необходимо менять администрацию Харьковского метрополитена. Слишком много нарушений, слишком много проблем… Нужны более ответственные люди, и это тоже будет сделано сразу, как только будет сформирован новый состав Кабинета Министров. Тогда экономические вливания государства плюс эффективный менеджмент обеспечат нужное качество обслуживания в метрополитене.

Кроме этого у меня для строителей есть ещё одна новость. Я считаю, что харьковские метростроители должны строить не только метрополитен, а что очень важно – это новый концепт, который будет презентован нами в ближайшее время, – туннели для подземного движения автомобилей. То, что применяется во всём мире, то, что нам крайне необходимо.

Город Харьков задыхается в пробках, и изо дня в день сотни тысяч человек стоят в пробках: в машинах, в автобусах, нервничают и беспокоятся, теряют своё здоровье, время. Это недопустимо. Нужно современное планирование и нужно современное строительство. Развязки, в том числе и подземные, крайне необходимы. Также необходимы, как и метро. И мы этому будем уделять самое серьёзное внимание.

Отдельная тема – это водоснабжение. Водоснабжение в Харьковской области – проблема, и многие-многие территории области мучаются из-за недостатка питьевой воды. До конца года нами будет освоено фактически 7 млн. грн. на строительство артезианских скважин и ремонта водопроводов. И многие сёла, территории области и посёлки получат наконец-то качественную воду, а не будут жить на привозной воде. Да, к сожалению, у нас ещё есть территории, посёлки и населённые пункты, где воду привозят в цистернах. В XXI веке, в развитой стране. Этот вопрос будет в этом году нами решаться, и мы в значительной части продвинемся. А в будущем году, надеюсь, программа «Питна вода» будет полностью нами выполнена. Кроме того, хочу сказать, что ещё в этом году мы успеем освоить – только что пришло постановление Кабинета Министров – 20 млн. грн. на реконструкцию водоводов. Поэтому водовод Кочеток-Харьков – крупнейший водовод, по которому Харьков получает воду из Печенежского водохранилища, будет реконструирован на сумму 20 млн. Будут произведены уникальные работы по очистке, реконструкции и обеспечению эффективной подачи воды от Кочетка до Харькова, что серьёзно сэкономит затраты и, что очень важно, существенно улучшит качество подаваемой воды.

Вот такие проблемы. Быстро, скороговоркой. Слишком много, наверное, информации, слишком она плотная. Но посчитал необходимым об этом сказать. Не всегда же говорить о политике. Оставайтесь оптимистами. Всего доброго.