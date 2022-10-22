Щоб допомогти енергетикам, кожен українець може економніше витрачати електроенергію вдома.

22 жовтня окупанти завдали масований ракетний удар по об'єктах енергетичної інфраструктури. Подібні удари наносяться по Україні протягом усього жовтня.

Щоб допомогти енергетикам налагодити роботу уражених об'єктів, українців закликають економніше витрачати електрику в будинках. У багатьох областях вводять графік відключення світла, щоб знизити навантаження на мережу. УНІАН поділився доступними для кожного порадами щодо економії електрики.

Як заощадити світло вдома: одне просте правило

Просту пораду щодо економії світла дала компанія "Укренерго". Це правило "одна лампочка і один прилад". Це означає, що в домі чи квартирі можна одночасно вмикати не більше однієї лампочки і одного електричного приладу. Це просте правило заощадить чимало електрики.

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Наприклад, якщо ви користуєтеся феном, то не можна в цей же час включати мікрохвильовку. Якщо пилососите - вимкніть електродуховку. Лампи включайте тільки в тих кімнатах, де зараз знаходяться люди. Не залишайте включеним світло в порожній кімнаті.

При цьому правило не поширюється на зарядні пристрої для телефонах. Їх можна не відключати з розетки - вони споживають мало світла, а заряджати телефон завжди важливо.

Як ще економити світло: прості поради

Економте світло в пікові години - з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. У цей час рекомендується скоротити використання електрики до мінімуму. При цьому пік споживання електрики в кожному регіоні може відрізнятися.

- з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. У цей час рекомендується скоротити використання електрики до мінімуму. При цьому пік споживання електрики в кожному регіоні може відрізнятися. Запускайте пральну машинку вночі , коли навантаження на електромережу мінімальне.

, коли навантаження на електромережу мінімальне. Постаратися не включати вдень електрообігрівачі - вони споживають дуже багато світла. Замість цього тепліше одягайтеся. Також можна утеплити вікна в будинку або зробити свічковий обігрівач своїми руками.

- вони споживають дуже багато світла. Замість цього тепліше одягайтеся. Також можна утеплити вікна в будинку або зробити свічковий обігрівач своїми руками. Грійте воду на газовій плиті замість електрочайника або бойлера.

замість електрочайника або бойлера. Замініть лампочки вдома на енергоощадні - такі лампи споживають електрику приблизно на 30% менше.

- такі лампи споживають електрику приблизно на 30% менше. Включайте бойлер з водою на ніч і відключайте вранці. Вода в бойлері буде залишатися гарячою приблизно 6 годин.

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