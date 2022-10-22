22 жовтня окупанти завдали масований ракетний удар по об'єктах енергетичної інфраструктури. Подібні удари наносяться по Україні протягом усього жовтня.
Щоб допомогти енергетикам налагодити роботу уражених об'єктів, українців закликають економніше витрачати електрику в будинках. У багатьох областях вводять графік відключення світла, щоб знизити навантаження на мережу. УНІАН поділився доступними для кожного порадами щодо економії електрики.
Як заощадити світло вдома: одне просте правило
Просту пораду щодо економії світла дала компанія "Укренерго". Це правило "одна лампочка і один прилад". Це означає, що в домі чи квартирі можна одночасно вмикати не більше однієї лампочки і одного електричного приладу. Це просте правило заощадить чимало електрики.
Наприклад, якщо ви користуєтеся феном, то не можна в цей же час включати мікрохвильовку. Якщо пилососите - вимкніть електродуховку. Лампи включайте тільки в тих кімнатах, де зараз знаходяться люди. Не залишайте включеним світло в порожній кімнаті.
При цьому правило не поширюється на зарядні пристрої для телефонах. Їх можна не відключати з розетки - вони споживають мало світла, а заряджати телефон завжди важливо.
Як ще економити світло: прості поради
- Економте світло в пікові години - з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. У цей час рекомендується скоротити використання електрики до мінімуму. При цьому пік споживання електрики в кожному регіоні може відрізнятися.
- Запускайте пральну машинку вночі, коли навантаження на електромережу мінімальне.
- Постаратися не включати вдень електрообігрівачі - вони споживають дуже багато світла. Замість цього тепліше одягайтеся. Також можна утеплити вікна в будинку або зробити свічковий обігрівач своїми руками.
- Грійте воду на газовій плиті замість електрочайника або бойлера.
- Замініть лампочки вдома на енергоощадні - такі лампи споживають електрику приблизно на 30% менше.
- Включайте бойлер з водою на ніч і відключайте вранці. Вода в бойлері буде залишатися гарячою приблизно 6 годин.