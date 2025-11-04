Актор поділився своїм досвідом зйомок.

Зірка "Сутінків" та "Бетмена" Роберт Паттінсон порушив інтригу та вперше офіційно підтвердив свою роль у третій частині фільму "Дюна". Актор розповів про свій досвід на зйомках.

В інтерв'ю IndieWire під час престуру фільму "Здохни, коханий" Паттінсон заговорив і про "Дюну 3", пригадавши співпрацю з режисером Дені Вільневим.

"Коли я знімався у фільмі "Дюна", в пустелі було так спекотно, що я просто не міг ні про що запитувати. І це відчувалося так, ніби мій мозок взагалі не працював і у мене не було жодної активної клітини мозку. Я просто слухав Дені", - поділився Роберт.

Як зазначає Screen Rant, Паттінсон ймовірно зіграє персонажа Скайтейла, який в оригінальному романі є членом ордену Тлейлаксу та одним із Лицедіїв (майстрів маскування та генетичної інженерії). Скайтейл - це ключовим антагоністом франшизи та описується як майстер обману, який плете інтриги проти імператора Пола Атріда (Тімоті Шаламе). Лиходій намагається засліпити Пола ядерною зброєю у диявольській змові з метою повалення його з престолу.

Прем'єра третьої та фінальної частини франшизи "Дюна" запланована на грудень 2026 року. До головних ролей повернуться Тімоті Шаламе, Зендея, Аня Тейлор-Джой, Флоренс П'ю, Джош Бролін та Джейсон Момоа. Незмінний режисер серії фільмів Дені Вільнев спробує повторити успіх своїх попередніх робіт.

Нагадаємо, що перший фільм вийшов у 2021 році, зібравши понад 400 мільйонів доларів у світовому прокаті та отримавши шість нагород на кінопремії "Оскар". Друга частина видалася ще успішнішою, адже їй вдалося зібрати майже вдвічі більшу касу - 715 мільйонів доларів та здобути ще два "Оскари".

