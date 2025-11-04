Цього року Україну представлятиме Софія Нерсесян.

Оголошено порядок виступів "Дитячого Євробачення-2025", яке пройде у столиці Грузії Тбілісі. Вже відомо, під яким номером виступатиме представниця України, Софія Нерсесян.

Як повідомляє EBU, порядок виступів усіх 18 країн-учасниць було визначено шляхом жеребкування, яке провів переможець "Дитячого Євробачення-2024" Андрій Путкарадзе. У результаті чого стало відомо, що Україна виступатиме під шостим номером.

Дитяче Євробачення 2025 - порядок виступів

Мальта Азербайджан Хорватія Сан-Марино Вірменія Україна Ірландія Нідерланди Польща Північна Македонія Чорногорія Італія Португалія Іспанія Грузія Кіпр Франція Албанія

Нагадаємо, що Україну в цьому році представлятиме 10-річна співачка з Києва Софія Нерсесян, яка перемогла на Національному відборі з піснею "Мотанка". Трек є своєрідним маніфестом, який закликає світ захистити маленьких українців від війни. До слова, авторкою композиції стала відома українська виконавиця Світлана Тарабарова.

Варто зазначити, що "Дитяче Євробачення-2025" відбудеться у Тбілісі, Грузія, 13 грудня. Саме тоді буде визначено переможця серед 18 країн-учасниць.

