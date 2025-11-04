/ фото t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Оголошено порядок виступів "Дитячого Євробачення-2025", яке пройде у столиці Грузії Тбілісі. Вже відомо, під яким номером виступатиме представниця України, Софія Нерсесян.

Як повідомляє EBU, порядок виступів усіх 18 країн-учасниць було визначено шляхом жеребкування, яке провів переможець "Дитячого Євробачення-2024" Андрій Путкарадзе. У результаті чого стало відомо, що Україна виступатиме під шостим номером.

Дитяче Євробачення 2025 - порядок виступів

  1. Мальта
  2. Азербайджан
  3. Хорватія
  4. Сан-Марино
  5. Вірменія
  6. Україна
  7. Ірландія
  8. Нідерланди
  9. Польща
  10. Північна Македонія
  11. Чорногорія
  12. Італія
  13. Португалія
  14. Іспанія
  15. Грузія
  16. Кіпр
  17. Франція
  18. Албанія

Нагадаємо, що Україну в цьому році представлятиме 10-річна співачка з Києва Софія Нерсесян, яка перемогла на Національному відборі з піснею "Мотанка". Трек є своєрідним маніфестом, який закликає світ захистити маленьких українців від війни. До слова, авторкою композиції стала відома українська виконавиця Світлана Тарабарова.

Варто зазначити, що "Дитяче Євробачення-2025" відбудеться у Тбілісі, Грузія, 13 грудня. Саме тоді буде визначено переможця серед 18 країн-учасниць.

