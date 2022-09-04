Щоб вирішити непросту побутову проблему, спершу спробуйте хімічний спосіб очищення.

У незручний момент можна зіткнутися з тим, що труба засмітилася, і вода не йде. УНІАН розповідає, як усунути засмічення у пластикових або металевих трубах.

Поява "пробок", що перешкоджають руху рідини, – часта проблема каналізаційних труб. До формування "пробки" може привести кілька факторів. У трубопроводі можуть зібратися харчові жири, чужорідні тіла або сміття.

Щоб вирішити непросту побутову проблему, спершу спробуйте хімічний спосіб очищення.

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Який засіб допомагає від засмічення труб

Спеціальні засоби, якими можна "пробити" каналізацію, можна знайти у відділах з побутовою хімією. Вони продаються у вигляді порошку, гранул або рідини.

Один з популярних – "КРОТ". Ця назва стала загальним ім'ям, товари з таким і схожими назвами випускає безліч брендів. Зазвичай так називають засоби, що містять їдкий натр (каустична сода, NaOH).

Використовувати покупний засіб для очищення труб варто суто так, як написано в інструкції.

Зробити засіб від засмічень в раковині можна і в домашніх умовах.

"КРОТ" для труб своїми руками

Щоб зробити такий засіб вдома, потрібно змішати кальциновану соду (луг) і гашене вапно пушонку. Їх можна знайти в господарському магазині.

Соди і вапна потрібно взяти порівну, розвести з водою у співвідношенні 1:1:2,5 (наприклад, по 200 гр. соди і вапна, 500 мл води). Засіб потрібно розмішати дерев'яною ложкою або лопаткою (в жодному разі не алюмінієвою).

Для використання засіб рекомендується нагріти в емальованому посуді. У ньому ж з засобу можна випарувати воду, щоб зручніше зберігати його в сухому вигляді.

Важливо: воду, яка щойно закипіла, можна заливати тільки в металевий трубопровід. У пластикові труби – не більш як 80 градусів за Цельсієм.

Чим можна замінити "КРОТ"

Якщо немає "КРОТа", можна видалити засмічення в трубах лугом або кислотою. Наприклад, можуть підійти:

сода харчова;

оцет;

лимонна кислота;

відбілювач "Білизна";

каустична сода.

Як прочистити труби содою і оцтом

Ці компоненти можуть використовуватися для очищення як на металевих, так і пластикових трубних систем.

Спершу в отвір зливу потрібно висипати харчову соду, потім – залити ту сау кількість оцту (наприклад, по половині склянки).

Через 2-3 години в слив необхідно залити окріп – для промивання. Щоб метод був ефективнішим, не розбавляйте соду водою.

Як прочистити труби содою і окропом

Комбінація, яка добре підходить для прочищення труб на кухні від жиру – сода і окріп.

Розчинити жир в трубі допоможе літр окропу. Після того, як заллєте воду, всипте склянку соди. Далі потрібно додати ще трохи гарячої води. Залишити, почекати і промити.

Якщо хімічний спосіб очищення не дав результату, використовуйте механічний спосіб. Ваші помічники в цьому – вантуз і сантехнічний трос, їх можна знайти в господарських магазинах.

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