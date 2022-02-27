Ці прості поради допоможуть вам залишатися на зв'язку більш тривалий час.

З 24 лютого багато українців перебувають у бомбосховищах, ховаючись від ворожих снарядів Російської Федерації, яка напала на нашу країну.

У період загальної паніки ми постійно читаємо новини зі своїх смартфонів, швидко саджаючи батарею. Але є кілька лайфхаків, як зберегти заряд в екстрених умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Поради для тих, у кого iPhone

В першу чергу варто почати з елементарного - встановити темний фон, зробити тихіше звук і зменшити яскравість екрану. Також рекомендується відключити всі програми, якими ви не користуєтеся в даний момент. Зберегти заряд допоможе і відключення iCloud, Wi-Fi і Bluetooth, Siri і візуальних ефектів.

До слова, режим "Авіа" також буде корисний. Звичайно, додзвонитися вам буде неможливо, зате ще якийсь час протримається батарея.

Поради для власників смартфонів Android

В цілому поради для власників смартфонів Android такі ж, як і для тих, у кого iPhone. При цьому в ваших телефонах є ще функція "Режим економії заряду". А також відключайте геолокацію.

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