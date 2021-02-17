Овен - самий пристрасний знак зодіаку, кажуть астрологи / фото yandex.ru

Деякі знаки зодіаку вивести з себе набагато простіше, ніж інші. Астрологи назвали три знаки, які не вміють себе контролювати.

Про це пише "Клубер".

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Навіть не намагайтеся його переконати. Овен, безумовно, самий нестриманий знак зодіаку, адже його планета - Марс. 

Овен не вміє знаходити компроміси і тим більше визнавати свої помилки. Тому часто люди відступають перед його агресією. 

Лев

Лев рідко вплутується в сутички "простих смертних", але якщо хтось спробує (нехай і несвідомо) похитнути його трон, бійка гарантована. У таких випадках Лев мстивий і нескінченно противний. Ви навіть не уявляєте собі масштаби катастрофи, якщо тільки перейдете йому дорогу.

Стрілець

Стрільці дуже високої думки про себе і слово "компроміс" їм не знайоме.У нього сильний темперамент, він пристрасний і не дуже тактовний. Якщо ви спробуєте встати у нього на шляху, він обрушить весь свій негатив на вас.

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Автор: УНІАН