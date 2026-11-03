Джейсон Стейтем і Гай Річі знову працюватимуть разом: цього разу над фільмом для Netflix

Це буде вже їхня сьома спільна робота.

Зірка бойовиків Джейсон Стейтем і "король кримінальної комедії" Гай Річі знову працюватимуть разом.

Як пише Variety, давні друзі знову об'єднаються на знімальному майданчику заради нового проєкту Netflix під назвою Dogfight – це буде вже їхня сьома спільна робота.

Глядачам обіцяють "стильний бойовик про помсту", дія якого розгортається в лондонському кримінальному світі.

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Подробиці сюжету поки що не розкриваються, але видання припускає, що у фільмі, як зазвичай, будуть перестрілки, кров і суворі персонажі.

Виробництво стрічки має розпочатися на початку 2027 року, зйомки відбудуться у Великій Британії.

Як і майже в усіх їхніх попередніх спільних проєктах, Річі виступить у ролі сценариста, режисера та продюсера, а Стейтем зіграє головну роль.

Інші спільні роботи Стейтема та Річі

Як повідомляв УНІАН, свого часу саме Гай Річі відкрив Джейсону Стейтему шлях у "велике кіно". Працюючи над своїм дебютним фільмом "Карти, гроші, два стволи" (1998), режисер запросив на одну з головних ролей актора-початківця, вражений його попереднім досвідом вуличної торгівлі та модельною роботою.

Далі Стейтем знявся у другому фільмі Річі – кримінальній комедії "Великий куш" 2000 року, а за ним пішов "Револьвер" 2005 року.

На четверту спільну роботу актора та режисера довелося чекати 16 років – кримінальний трилер "Гнів людський" вийшов у 2021 році.

Крім того, у 2023 році вийшов комедійний бойовик "Операція "Фортуна": Мистецтво перемагати", а також зараз у роботі перебуває їхній спільний бойовик "Хай живе божевілля".

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