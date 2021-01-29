Терези зможуть перевершити самих себе. У лютому їх чекає потужний сплеск творчої енергії.

Астрологи назвали 4 знаки Зодіаку, які розбагатіють в лютому.

Про це пише slovofraza.

Овен

Овни зможуть розбагатіти, але для цього їм доведеться проявляти максимум активності. Можна і навіть потрібно починати нові справи на роботі, просувати нові ідеї. Також корисно буде здійснювати покупки, вкладати гроші у власний розвиток, в розширення бізнесу, в Отримання знань. Овнам можна без побоювання міняти роботу. Річ у тому, що настає дуже сприятливий час для пошуку найкращих умов. Людям буде властиво прагнути до чогось більш приємного і корисного.

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У Дів з'явиться багато нових знайомств. Це означає, що необхідно буде якомога активніше спілкуватися і вбирати поради і життєвий досвід тих, з ким їх зіштовхне доля. Не виключено, що хтось з оточення на роботі або вдома зможе подати Дівам дуже хорошу ідею, що стосується розвитку бізнесу або просування по службі. Астрологи вважають, що навіть найбільш дика і нереальна на перший погляд ідея може легко виявитися порятунком в складній ситуації. Дівам варто бути уважнішими, тоді їм вдасться вийти переможцями з будь-якої халепи і істотно підвищити доходи.

Терези

Терези зможуть перевершити самих себе. У лютому їх чекає потужний сплеск творчої енергії, посланої Венерою - їх головним покровителем. Це означає, Що ваги стануть більш енергійними. Планета перебуватиме у Водолії до 24 лютого включно. Це означає, що до цього моменту буде найбільше везти працівникам сфери науки і високих технологій, а також всім, чия робота має на увазі взаємодію з комп'ютером. З 25 лютого Венера перейде в Знак Риб, тому в останні кілька днів лютого велика фінансова удача піде за представниками творчих професій.

Риби

У Риб в лютому посилиться інтуїція. За це варто сказати спасибі Венері, яка опиниться в дуже сприятливому становищі. Ретроградний Меркурій практично не вплине на риб. Навпаки, через його ретроградності він може втратити частину негативного впливу. Словом, Рибам невимовно пощастить. Дуже важливо використовувати цей момент з вигодою для себе, адже під лежачий камінь вода, як відомо, не тече. Астрологи настійно рекомендують не чекати біля моря погоди, тому що будь-яку можливість можуть вкрасти суперники.

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Автор: УНІАН