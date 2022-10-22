УНІАН розбирався, як зрозуміти, що ангел охоронець поруч, коли він з'являється та як він може виглядати

У нашому житті завжди є добро і зло, хороше і погане, темрява і світло. Згідно з біблійними розповідями, людину супроводжують все життя янгол охоронець і демон, які схиляють людину до хороших справ або поганих. Таким чином, людина все своє життя знаходиться в боротьбі добра та зла.

УНІАН розбирався, як зрозуміти, що ангел охоронець поруч, коли він з'являється та як він може виглядати

Як дізнатися, чи є у людини ангел охоронець

Церковники кажуть, що янгол з'являється у людини тільки після хрещення. Водночас є й інша думка – кожна жива істота отримує свого ангела охоронця в момент народження, а значить наявність ангела не залежить від віросповідання.

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Як зрозуміти, що янгол поруч

Напевно, багато хто замислювався над питаннями: "Чи поруч ангел охоронець?", "Чи не пішов він?". Присутність ангела охоронця незрима, але все ж є окремі ознаки, які говорять, що він поруч.

Наприклад, різке відчуття тепла по всьому тілу в момент, коли, здавалося б, це неможливо. Крім того, деякі вважають, що ангельська присутність може впливати на електроприлади, наприклад, раптово включається лампочка або телевізор.

Де у людини знаходиться ангел охоронець

Багато людей ще з дитинства пам'ятають розповіді, що янгол сидить на правому плечі, а біс – на лівому і вони обидва нашіптують людині на вухо, схиляючи до добра та зла.

Побутує думка, що ангел охоронець все життя людини знаходиться при ній. Його головне завдання - захищати підопічного.

У свою чергу православні священики говорять про те, що ангел охоронець стоїть безпосередньо перед людиною, якщо вона зберігає любов до Бога та справжню віру.

Як може виглядати ангел охоронець

Зовнішній вигляд янгола охоронця не відомий і не може бути усвідомлений людським розумом. Адже ангели - це безтілесні, безстатеві ефірні створення, які не мають віку.

Вони як би живуть в іншому вимірі. Їх образи на іконах завжди символічні та метафоричні. Автори їх писали, відштовхуючись від власного уявлення світу.

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