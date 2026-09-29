'Річера' продовжили на шостий сезон ще до виходу п'ятого

Серіал є одним з найуспішніших проєктів Amazon.

Невдовзі після фіналу четвертого сезону, популярний шпигунський екшн-серіал "Річер" (Reacher) від Amazon продовжили одразу на шостий сезон.

Як пише Variety, наразі ж у розробці перебуває п'ятий сезон популярного серіалу.

Серіал з зіркою бойовиків Аланом Рітчсоном ("Машина війни", "Мотор-Сіті", "Перевізник", серіал "Титани") незмінно користується успіхом на платформі Amazon від моменту свого старту в 2022 році. Зокрема, четвертий сезон зібрав 66 мільйонів глядачів у всьому світі протягом 28 днів після прем'єри 12 серпня 2026 року. Фінал сезону вийшов 16 вересня.

Відео дня

За даними Amazon, четвертий сезон "Річера" увійшов до п'ятірки найпопулярніших сезонів серед усіх оригінальних серіалів на Prime Video. Загалом серіал на сьогодні зібрав аудиторію у 200 мільйонів глядачів у всьому світі. Крім того, Prime Video нещодавно випустив перший сезон спін-офу серіалу під назвою "Ніглі" (Neagley) за участю Марії Стен.

"Серіал "Річер" справляє потужне враження. Те, що створив Лі Чайлд і втілили в життя Нік Сантора та його творча команда, – просто неймовірно. Алан Рітчсон – це і є Джек Річер; він продемонстрував гру, що підкорила глядачів у всьому світі. Ми разом із нашими партнерами з Paramount Television Studios надзвичайно раді продовжити цю історію. "Річер" – це справді культовий серіал, і ми щасливі працювати над шостим сезоном із цим видатним акторським складом і знімальною групою", – прокоментував новину керівник відділу глобального телебачення Amazon MGM Studios Пітер Фрідлендер.

"Річер" – що відомо про серіал

Серіал "Річер" є екранізацією популярної однойменної серії поліцейських романів британського письменника Лі Чайлда.

Головний герой усіх цих книг – колишній військовий поліцейський армії США Джек Річер, який тепер мандрує Сполученими Штатами, береться за випадкові підробітки та розслідує підозрілі й часто небезпечні ситуації, деякі з яких мають особистий характер.

До цього історію вже переносили на екрани у фільмах 2012 та 2016 років з Томом Крузом в головній ролі.

Перший сезон серіалу з Аланом Рітчсоном вийшов на екрани у 2022 році. Він базувався на першому романі серії "Поверх смерті".

Другий сезон, що вийшов наприкінці 2023 року, був заснований на 11-й книзі серії "Суцільні проблеми та неприємності", а третій, що стартував у лютому 2025 року, мав за основу сьому книгу серії "Спосіб переконання".

Четвертий сезон серіалу базувався на 13-й книзі серії "Я піду завтра", у якій Річер опинився в епіцентрі смертельно небезпечної гри після випадкової зустрічі зі схвильованою незнайомкою в метро.

П'ятий сезон буде заснований на 20-й книзі серії "Змусь мене", він наразі вже знімається в Торонто. Цього разу доля закине героя у невеличке містечко на Середньому Заході США, де поведінка місцевих викликає у нього підозри. Паралельно він вирішить допомогти колишній агентці ФБР Мішель Чанг розшукати її зниклого колегу.

Наразі оцінка серіалу на IMDb становить 8 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 95% схвалення від критиків та 77% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 75 із 100 балів, а широка аудиторія – у 7,2 із 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

Вас також можуть зацікавити новини: