Вітвіцька розкрила ім'я новонародженого сина та показала нове фото

Ведуча вперше стала мамою 26 вересня.

Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька, яка днями вперше стала мамою, розкрила, яке ім’я вони з чоловіком, юристом і військовослужбовцем Олексієм Ситайлом, дали своєму новонародженому синові.

"Ми з Олексієм Ситайлом хотіли саме українське ім’я – гарне, сильне і таке, яке пасуватиме нашому синові. Устим – ім’я, яке запропонував Олекса. А згодом ми з’ясували, що воно походить від латинського justus – справедливий, для нас це стало особливо символічним, адже Олексій пов’язав своє життя та професію з юстицією", – написала вона в Instagram.

Вітвіцька додала, що остаточний вибір вони зробили перед самими пологами:

Відео дня

"І тільки-но ми визначилися з ім’ям – наш син, здається, теж одразу вирішив, що нам час зустрітися".

Крім того, ведуча звернула увагу на те, в який день народився малюк.

"Та ще й вибрав не випадкову дату: нам підказали, що, згідно з цифровою психологією, 26-го народжуються люди з загостреним почуттям справедливості", – додала Соломія.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, як 46-річна українська ведуча Соломія Вітвицька народила сина і показала його перше фото.

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