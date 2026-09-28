Вийшов трейлер неовестерна 'Порятунок' з зіркою 'Служниці' в головній ролі (відео)

В український прокат фільм вийде 28 січня 2027 року.

Вийшов український трейлер неовестерн-трилера "Порятунок" (The Rescue).

В центрі сюжету фільму – колишній ковбой-родео Джеймі Лі, який вирішує взяти справу у свої руки, коли його доньку викрадають заради викупу. Разом зі своїм відданим собакою чоловік вирушає на пошуки, і він не зупиниться ні перед чим, аби її знайти.

Головну роль у стрічці виконав американський актор Брендон Скленар, відомий за минулорічним хітом "Служниця", а також фільмами "Покинь, якщо кохаєш", "Фатальний меседж" та серіалом "1923".

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Також у фільмі зіграли Джош Лукас ("Американський психопат", "Ігри розуму", "Аутсайдер", серіал "Єллоустоун"), Гассі Гаррісон (серіал "Єллоустоун") та інші.

Режисером фільму виступив Потсі Пончіролі ("Старий Генрі", "Жадібні люди", "Мотор-Сіті").

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора B&H Film Distribution Company, в український прокат фільм вийде 28 січня 2027 року.

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