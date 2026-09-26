Соломія Вітвіцька народила сина і показала перше фото

Батьком дитини є український військовий.

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька вперше стала мамою. Радісною новиною вона поділилася у своєму Instagram.

"26.09.26 Ми тебе дуже чекали, синочку", - коротко написала ведуча під світлиною з палати пологового.

Перша дитина Соломії Вітвіцької

Як писав УНІАН, наприкінці квітня на той момент 45-річна телеведуча Соломія Вітвіцька оголосила про свою першу вагітність. Вона опублікувала зворушливе відео з нареченим-військовослужбовцем Олексієм Ситайлом та УЗД-знімками дитини, підписавши його словами "В очікуванні нашого дива".

Відео дня

Згодом ведуча розкрила стать майбутньої дитини - пара очікувала на сина.

Пізніше Вітвіцька розповіла, як несподівано дізналася про вагітність: після септопластики в грудні попереднього року вона списала збій циклу на наркоз і стрес, а зробити тест їй підказав чат GPT. А потім почався токсикоз.

Вітвіцька також різко відповіла критикам, які засуджували її вагітність у такому віці, і спростувала чутки про ЕКЗ чи сурогатне материнство, наголосивши, що вагітність настала природним шляхом.

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