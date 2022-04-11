За даними Марини Онищенко, чекати смерті російського агресора ще довго.

Український астролог Марина Онищенко назвала три основні дати, пов'язані з Володимиром Путіним - дату його зміщення з посту президента, і дві можливі дати, коли слід очікувати його смерті.

Своїми прогнозами Онищенко поділилася в інтерв'ю "Зірковому шляху".

"Коли його смерть настане? Є три дати. Перша дата - це крах його політичної кар'єри, коли він втратить свою владу, посаду президента Росії. Це станеться або напередодні, або 16 травня 2022 року. Друга дата - дуже сильно актуальна в тому плані, що він помре. Це буде 5 жовтня 2023 року. І остання дата - це може бути або дуже сильний психічний розлад або втрата життя. Це 4 січня 2024 року. Тобто ця гнида може прожити ще довго, ще 2 роки", - розповіла астролог.

Марина Онищенко запевнила, що активні бойові дії будуть завершені у квітні поточного року, а у травні можуть бути підписані якісь документи, які змінять перебіг подій.

"Коли закінчиться війна? Астрологічно це станеться 10 липня 2022 року", - підсумувала фахівчиня.

Нагадаємо, астролог Валентина Віттрок заявила, що Москва повторить долю Маріуполя.

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