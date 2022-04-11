Астрологиня Марина Онищенко зазначила, що 16, 24 і 30 квітня мають позитивну енергетику до змін.

Відома астрологиня Марина Онищенко перерахувала важливі дати у квітні 2022, які принесуть Україні позитивні зміни.

Свій прогноз вона озвучила в програмі "Зірковий шлях".

"16 квітня - повнолуння. Для України буде дуже-дуже хороша подія. Це буде поєднання трьох планет, які символізують собою диво. Тобто це буде уособлювати собою те, до чого ми сильно прагнули і воно ніби здійснилося таким чином. Це буде день перемоги, але я б сказала, що це буде день, коли будуть підписані якісь важливі документи", - коментує астролог Марина Онищенко.

Щодо документів, як уточнює астрологиня, йдеться про укладення якоїсь угоди або отримання допомоги, і це стане кроком, який "припинить все". Втім закінчення вогню, за даними експертки, прогнозується на 24 квітня.

Нагадаємо, астролог заявила, що Москва повторить долю Маріуполя.

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