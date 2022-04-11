До кінця квітня мають відбутися три визначних для України події / Фото - depositphotos.com 

Відома астрологиня Марина Онищенко перерахувала важливі дати у квітні 2022, які принесуть Україні позитивні зміни. 

Свій прогноз вона озвучила в програмі "Зірковий шлях". 

"16 квітня - повнолуння. Для України буде дуже-дуже хороша подія. Це буде поєднання трьох планет, які символізують собою диво. Тобто це буде уособлювати собою те, до чого ми сильно прагнули і воно ніби здійснилося таким чином. Це буде день перемоги, але я б сказала, що це буде день, коли будуть підписані якісь важливі документи", - коментує астролог Марина Онищенко. 

Щодо документів, як уточнює астрологиня, йдеться про укладення якоїсь угоди або отримання допомоги, і це стане кроком, який "припинить все". Втім закінчення вогню, за даними експертки, прогнозується на 24 квітня. 

Нагадаємо, астролог заявила, що Москва повторить долю Маріуполя

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