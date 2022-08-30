Ці люди часто лаються зі своїми близькими, колегами.

Астрологи перерахували три знаки Зодіаку, представники яких вічно потрапляють в якісь скандали або створюють словесні перепалки. У них дуже "гарячий" характер і загострене почуття справедливості.

Риби

На першому місці Риби. Вони завжди виступають за чесність, за правду, за справедливість. Саме тому можуть створювати конфліктні ситуації, якщо бачать, що чиїсь права порушені. Дуже часто уродженці цього знака йдуть працювати в правоохоронні органи, в моніторингові структури, стають членами наглядових рад і т. п.

Лев

Ще один дуже конфліктний знак Зодіаку. Ці люди звикли, щоб в роботі і в побуті все було так, як вони скажуть. А якщо щось йде не так, то вони тут же починають справжні "розбірки".

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Уродженцям цього знака Зодіаку підходять керівні посади: директор, куратор напрямку, глава відділу, завідувач і т. п.

Скорпіон

Скорпіони на роботі не дуже часто потрапляють в конфлікти. Найчастіше вони скандалять зі своїми близькими. Це можуть бути претензії до коханого на грунті ревнощів, сварки з батьками через їхню надмірну опіку, або ж словесні перепалки з дітьми через те, що вони поводяться неприпустимо.

Нагадаємо, на думку астрологів, на три знаки Зодіаку чекають несподівані подарунки у вересні.

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