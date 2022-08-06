Від них не добитися щирих і світлих почуттів.

Ці люди можуть бути прекрасними вірними партнерами, проте вони дуже черстві і скупі на почуття.

Близнюки

Ці люди страждають від самотності, тому їм критично важливо мати партнера. До партнера вони розташовані добре: оточують турботою і увагою, дарують подарунки, возять на відпочинок, шукають точки дотику. Але найвище для них - це емоції, а не почуття любові. На жаль, вони часто думають про себе, а не про другу половинку.

Козеріг

Вони часто "втомлюються" від стосунків. Від них практично неможливо домогтися романтики або знаків увагу. Уродженці цього знака Зодіаку бувають нудними, а також досить аморфними, тому в стосунках з ними вам доведеться розпалювати вогонь пристрасті самостійно.

Водолій

Жахливі кар'єристи, для яких перше і найважливіше - реалізувати себе. Вони не помічають нікого, крім тих, хто може бути для них вигідним. У стосунках вони часто нудні і абсолютно безініціативними.

Нагадаємо, названо три знаки Зодіаку, на яких чекає велика удача на цьому тижні.

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