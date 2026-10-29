Netflix показав трейлер серіалу 'Гордість і упередженість' з Еммою Коррін і Джеком Ловденом (відео)

Усі шість епізодів серіалу стануть доступні на Netflix 3 грудня 2026 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав трейлер чергової екранізації класичного роману Джейн Остін "Гордість і упередженість" (Pride and Prejudice), вперше опублікованому в 1813 році.

Події роману розгортаються в Англії початку ХІХ століття. Сімейство Беннетів, що складається з батьків та п'ятьох неодружених дочок з малим посагом (Джейн, Елізабет, Марії, Кітті та Лідії). Коли у їхній окрузі оселяється заможний привітний молодик містер Бінґлі, його увагу одразу привертає найстарша з сестер Беннет – Джейн. Водночас оточення чоловіка, включно з його другом містером Дарсі, не схвалює ці стосунків, вважаючи родини Беннетів занадто бідною і невихованою.

При цьому центральна увага в сюжеті приділяється стосункам другої дочки, незалежної Елізабет Беннет, та зарозумілого багатого аристократа містера Дарсі. У новій екранізації їхні ролі зіграли Емма Коррін ("Дедпул і Росомаха", "Носферату", серіал "Корона") та Джек Ловден ("Дюнкерк", серіал "Кульгаві коні").

Відео дня

Водночас батьків Беннетів зіграли Олівія Колман ("Фаворитка", "Батько", "Вонка", "Роузи", "Плетений", серіал "Нічний адміністратор") та Руфус Сьюелл ("Легенда Зорро", "Батько", серіали "Людина у високому замку", "Дипломатка").

Авторкою серіалу виступила британська журналістка Доллі Олдертон, найбільш відома за бестселером "Усе, що я знаю про кохання", який також був адаптований нею самою під однойменний серіал 2022 року.

Усі шість епізодів серіалу стануть доступні на Netflix 3 грудня 2026 року.

Зауважимо, що до цього роман "Гордість і упередженість" вже неодноразово екранізовували, починаючи з 1938 року. Були як точні адаптації, так і довільні інтерпритації на кшталт "Гордість і упередження і зомбі".

Найбільш відомими нашому глядачу екранізаціями роману залишаються серіал ВВС 1995 року з Коліном Фертом та Дженніфер Ель та фільм Джо Райта з Кірою Найтлі та Меттью Макфадьєном.

Вас також можуть зацікавити новини: