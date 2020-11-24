Астрологи розповіли про те, яким вплив нічних світил буде в перший місяць зими.

Астрономічні тіла беруть постійну участь у формуванні подій нашого життя. Астрологи розповіли про те, яким вплив нічних світил буде в перший місяць зими.

Про це пише slovofraza.

Овен

Овнам в кінці 2020 року вдасться змінити своє життя — знайти нову роботу, виявити в собі нові і дуже корисні таланти. Найстабільнішим часом місяця буде перша його половина. Зірки стануть дуже спокійними. Це буде ідеальний період для початку нових справ, для максимальної активності в роботі.

Недоброзичливці активізуються всього на кілька днів, але навіть за такий нетривалий час вони можуть зіпсувати настрій Тельцям. Астрологи радять людям цього знака позбавлятися від ілюзій щодо оточуючих людей. Не потрібно думати, що все навколо виключно позитивні. Потрібно навчитися приймати людей такими, якими вони є. Це дуже корисно у сфері стосунків, дружби і в сімейних справах.

Близнюки

Варто зустріти зиму незвично, впустивши у своє життя зміни. Можна також зайнятися зміною свого стилю, оновити гардероб, відвідати перукаря. Всі найважливіші знайомства Близнюкам краще зробити в першій половині місяця. Потім люди стануть більш дратівливими, егоїстичними і похмурими. Очікується, що до самого кінця грудня все знову повернеться на круги своя, з'являться взаєморозуміння і позитив.

Рак

Ракам варто переглянути свою поведінку і свої методи досягнення фінансових цілей. Саме від них Ракам потрібно позбутися, причому якомога швидше, тому що в грудні нічні світила будуть повільно підвищувати свій благотворний вплив. Друга половина місяця ідеально підійде для роботи, початку нових справ і проектів, зміни робочої сфери. Зірки на стороні цих людей, тому все, що їм необхідно, — це Дещиця впевненості в собі, а також бажання досягти успіху.

Лев

Любовна сфера для Левів стане визначальною. Тим, хто вже у відносинах, Всесвіт допоможе вибратися з кризи, перестати лаятися з другою половинкою. У грудні буде багато сприятливих днів, в які може статися щось хороше. Левам вдасться завершити рік на позитивній ноті. Особливо це стосується тих, хто вміє знаходити компроміси. Астрологи радять не вирушати в далекі подорожі, стежити за здоров'ям і одягатися по погоді.

Діва

Дівам потрібно вигнати весь негатив зі своєї душі. У цьому їм допоможе спілкування з приємними людьми, своєчасний відпочинок, шопінг, а також магія перехресть. У грудні важливо пам'ятати про те, що не буває нічого неможливого. Дівам потрібно докладати більше зусиль, щоб отримувати позитивний зворотний зв'язок. У грудні не буде часу для бездіяльності, апатії і самокопань. Астрологи радять людям цього Знака проявляти максимальну активність. Одним з найбільш корисних навичок стане вміння швидко забувати все погане.

Терези

Любовний успіх і успіх в Дружбі будуть базуватися на повазі до оточуючих людей і до самих себе. Що до удачі в цілому, то тут Терезам доведеться трохи попрацювати над собою. Зробити це варто якомога швидше, щоб вже в перший тиждень грудня досягти великих успіхів. Планети і зірки зроблять ці людей більш відповідальними, чуйними і добрими. Це не повинно пройти безслідно. Також нічні світила наділять Терезів заповзятливістю і найпотужнішою інтуїцією, що буде корисним у сфері грошей і роботи.

Скорпіон

Сприятлива енергетика в будинку буде вкрай важлива. Скорпіонам необхідно заряджатися позитивом в рідних стінах, тому що на роботі можуть відбуватися не найприємніші події. Чим ближче час буде підходити до Нового року, тим більше уваги Скорпіони повинні будуть приділяти дому, близьким, сім'ї. У грудні кожна сфера життя буде важлива по-своєму. Енергетика планет погано підходить для ризиків і авантюр. Потрібно уникати необдуманих витрат і грубих слів на адресу оточуючих. Зараз не варто ні з ким ворогувати.

Стрілець

Стрільці будуть вкрай щасливими в грудні. Їм варто прагнути до гармонії з собою і оточуючими. Необхідно позбутися від усього старого, щоб в життя прийшло нове. Можна провести ревізію не тільки в будинку, але в інформаційному просторі: почистити соціальні мережі від непотрібних контактів, видалити весь спам з Пошти, всі невдалі фотографії, непотрібні контакти з телефону. Шанси на успіх в любові і у фінансовій сфері будуть дуже великі.

Козеріг

Зірки допоможуть Козерогам стати успішніше у всіх сферах життя, піднімуть настрій. Закінчувати 2020 рік краще без думок про незакінчені справи. Всесвіт внесе свої позитивні корективи в життя Козерогів. Їх чекає успіх в любові. Можливо, вдасться зустріти другу половинку і провести з нею Новий Рік. Зараз не можна пасувати перед труднощами. Грудневі зірки на стороні Козерогів, так що настає прекрасний час для виходу із зони комфорту.

Водолій

Водоліям варто поменше спілкуватися з заздрісними людьми. Такі люди будуть джерелом проблем і негараздів. Навіть якщо вони безпосередньо не зроблять нічого поганого, вони можуть спровокувати Водоліїв на негативні емоції. Також варто триматися подалі від призвідників заворушень і агресивних людей. Усамітнення і спокій допоможуть зробити будь-яку справу продуктивним. Зараз категорично не можна змінювати пріоритети. Астрологи радять в першій половині місяця з головою зануритися в справи і роботу.

Риби

Грудень-чарівний час для Риб. Це дуже продуктивний період, в який можуть вирішитися всі найбільші труднощі. Багато проблем вирішаться самі собою, але не потрібно очікувати, що так буде завжди і з усім. Астрологи настійно радять не чекати біля моря погоди, а діяти, причому рішуче. Не варто задаватися питаннями "як?" і" чому?». Потрібно фокусуватися на вирішенні поточних завдань і проблем, не з'ясовуючи причин їх появи.

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Автор: УНІАН