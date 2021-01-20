Кожна фаза нічного світила має певний вплив на живі організми. Місячний календар підкаже, коли можна ризикувати, а коли краще поберегтися.

Місячний календар – один із найдавніших календарів на нашій планеті. З давніх часів люди його використовують, адже помічено, що Місяць має значний вплив на все живе на Землі.

Фази Місяця та їхній вплив на людину

Місячний календар складається відповідно до руху нічного світила на небі. На відміну від сонячного, в ньому не 30 або 31 день, а 29,5 або 30 діб.

Читайте такожНазвано найщедріші знаки Зодіаку: їм нічого не шкодаУпродовж цього періоду Місяць проходить чотири основні фази: молодик, висхідний Місяць (1-ша чверть), повня і щербатий Місяць (4-та чверть). І енергетика кожної з цих фаз позначається на фізичному та емоційному стані людини. Так, у певні місячні цикли дехто може відчувати брак сил, слабкість і потребу відпочинку, страждати від безсоння й ставати більш емоційним та чутливим.

Місячний календар на лютий 2021 року допоможе визначити фазу нічного світила, дізнатися місячний день та його вплив на живі організми – сприятливий або негативний.

Місячний календар на лютий 2021 - сприятливі дні

Сприятливі днями місячного календаря вважається період, коли між Сонцем і Місяцем формуються гармонійні аспекти в 60 або 120 градусів. Такі періоди є вдалими для початку нових справ і прийняття важливих рішень.

Несприятливі дні місячного календаря – період, коли між Сонцем і Місяцем формуються напружені аспекти в 0, 90 або 180 градусів. У ці фази Місяця потрібно проявляти обережність і уважність.

Найбільш сприятливі місячні дні у лютому: найкращими датами місяця є 6, 8, 9, 12, 13, 15, 20, 25 та 26 лютого.

Несприятливі місячні дні в лютому: критичними є 4 та 11 числа місяця, також не дуже вдалими будуть 5 та 10 лютого.

Місячні фази на лютий 2021

Щербатий Місяць – з 1 по 10 лютого та з 28 лютого 2021 року

Молодик – 11 лютого 2021 року

Висхідний Місяць – з 12 по 26 лютого 2021 року

Повня – 27 лютого 2021 року

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Автор: УНІАН