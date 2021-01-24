Рак вважається найбільш сімейним знаком.

Астрологи відзначають, що для сімейного життя найкраще підходить чоловік-Рак.

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Про це повідомляє slovofraza.

Раки дуже сімейні люди. Вони рано створюють сім'ї і найчастіше живуть в достатку. Також вони дуже турботливі. Коли чоловік цього знака вступає у відносини, він віддає все, що у нього є.

Вони можуть здаватися обережними, тому їх довіру потрібно завоювати. Але якщо у вас все вийде, то в підсумку ви отримаєте вірного чоловіка, надійного партнера і люблячу людину поруч. Чоловік-Рак не залишить сумнівів у своїй любові, говорячи про неї і завжди роблячи невеликі подарунки.

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Автор: УНІАН