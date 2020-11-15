Всього таких знаків Зодіаку вісім.

Астрологи назвали вісім знаків Зодіаку, жінки яких є фатальними красунями.

Про це повідомляє slovofraza.

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Скорпіон

Ці жінки дуже владні. Вони можуть спопелити вас своїм поглядом. Більш того, вона сама вибирає, хто буде з нею поруч. Багато чоловіків кидали все заради того, щоб бути з жінкою Скорпіоном.

Овен

Вона не терпить слабаків, але і не любить гордців. У гонитві за успіхом вона може перегнати чоловіка. Але при цьому залишиться для нього надійною і вірною. Жінка Овен - це фатальна красуня, яка ефектно з'являється і так само ефектно може піти.

Лев

Ці жінки чекають від чоловіків справжніх подвигів. Дійсно, для таких жінок чоловіки готові світ кинути до ніг. Вона - фатальна красуня, яка завжди повинна бути в центрі уваги, коханою і цінною. Тільки той, хто буде обожнювати її, удостоїться звання її чоловіка. Але на шляху до свого щастя, вона розіб'є не одне серце.

Козеріг

Ці жінки володіють найкращими якостями. Вони сильні всередині і милі зовні. Це мудра, стійка, з величезним внутрішнім стрижнем особа. Вона не терпить слабаків і шукає тільки справжнього чоловіка.

Стрілець

Вони дуже цінують свою свободу. Тому в стосунках вона часто віддає перевагу подружкам, подорожам або новим заняттям. Але не чоловікові... Ця красуня - сама собі господиня, тому на неї практично неможливо вплинути. Можна тільки зачаровуватися нею і любити.

Водолій

Ці жінки невловимі. І якщо вам здається, що вона ваша, то будьте готові до того, що вона скаже вам зворотне. Водолії - прекрасні, вони не такі як всі, це шикарні жінки, які ваблять своєю недоступністю.

Діва

Ці жінки діють за планом. Вони сильні і жіночні, охайні і красиві. При цьому добиватися її серця складно. Ви можете не пройти тест з 100 пунктів її вимог. Її постійно потрібно завойовувати.

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Автор: УНІАН