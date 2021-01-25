Терезам зараз необхідно не сидіти на місці, а розважатися і отримувати нові позитивні емоції.

Відомий астролог Павло Глоба назвав трьох головних щасливчиків тижня за знаком Зодіаку.

Про це пише slovofraza.

Початок тижня буде дуже сприятливим для Дів. У роботі і бізнесі Дівам поки не варто робити різких кроків. Не потрібно підвищувати навантаження. Замість цього краще попросити допомоги у товаришів по службі. Зате на особистому фронті у Дів все буде прекрасно. Це той самий час, коли можна і навіть потрібно займатися загальними справами з другою половинкою. Період з 25 по 31 число дуже сприятливий для романтики побачень і знайомств.

Терези

Поїздки і зміна обстановки добре позначаються на енергетиці людини. Терезам зараз необхідно не сидіти на місці, а розважатися і отримувати нові позитивні емоції. У роботі та бізнесі великий успіх чекає креативних Терезів, а також тих, хто зайнятий у сфері медицини, науки. Не варто обходити стороною і любов. Не важливо, в пошуках ваги або вже в стосунках-їм посміхнеться удача. Вони стануть більш харизматичними і чарівними. Велику увагу варто приділяти близьким людям, допомагаючи їм подолати перешкоди.

Скорпіон

Людям цього Знака Павло Глоба радить побільше спілкуватися з родичами. Зараз їм потрібна буде підтримка і розуміння того, що поруч є надійна людина. На роботі і в бізнесі Скорпіони зможуть стати набагато продуктивніше. Їх чекає період великих успіхів, підвищення заробітку. Також астролог не заперечує можливість кар'єрного росту.

Вас також можуть зацікавити інші новини астрології:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН