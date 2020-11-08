Всього таких знака Зодіаку чотири.

Астрологи назвали чотири знаки Зодіаку, яких чекає неймовірна удача в 2021 році.

Про це повідомляє slovofraza.

Телець

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Ваше життя зміниться на краще. У 2021 році збудуться всі ваші бажання. Також ви зможете зустріти свою другу половинку.

Близнюки

Вас чекає удача на початку 2021 року. Ви розрахуєтеся зі своїми боргами, і ваші старання будуть винагороджені.

Скорпіон

Вам варто ретельно продумати свої бажання, бо в 00:00 вони вже можуть збутися. Вас чекають доленосні зміни.

Водолій

Вам не рекомендується брати багато додаткової роботи. Краще приділіть час навичкам, які вже є. Тоді ви зможете збільшити свій фінансовий прибуток.

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Автор: УНІАН