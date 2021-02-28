Астрологи склали гороскоп на 1 березня 2021 року для всіх знаків Зодіаку.
Про це повідомляє "1001 гороскоп".
Овен
Читайте такожКошмар для жінок: знаки Зодіаку, чоловіки яких вимотають вам всю душуУ понеділок вас буде турбувати почуття справедливості. Але вам не варто вплутуватися в суперечки.
Телець
Завтра на вас можуть звалитися чужі проблеми. У зв'язку з цим ви можете дуже різко реагувати на прохання дати пораду. І навіть можете образити почуття інших людей.
Близнюки
Користуйтеся своїми лідерськими навичками. Завтра вони допоможуть вам легко впоратися з будь-яким заходом.
Рак
Завтра вам варто зайнятися побутовими питаннями. Але не забудьте правильно розставляти пріоритети.
Лев
Завтра ви зможете домовитися з будь-якою людиною, завдяки своєму дару переконання. Використовуйте його по максимуму.
Діва
1 березня вам варто звернути увагу на свої витрати. Навіть якщо Діва завтра раптом виявить, що з її банківським рахунком щось не так, вона зуміє виправити ситуацію, обернувши справу до власної вигоди.
Терези
Завтра будь-які свої ідеї вам потрібно буде обґрунтувати. На слово вам вірити не будуть.
Скорпіон
Завтра людям може здатися, що ви читаєте їхні думки. Крім того, ви зможете ненароком дізнатися пару-трійку фактів про оточуючих, які вони намагалися приховати.
Стрілець
Прислухайтеся до свого серця, щоб зрозуміти, хто вам друг, а хто - ні.
Козоріг
Завтра ви будете спантеличені робочими питаннями. Тих, хто стане на вашому шляху чекає безжальна критика.
Водолій
Завтра ви будете притягувати до себе людей, як магнітом. А також ваш альтруїзм зіграє вам на руку. Можливо, за цим заняттям ви зустрінете споріднену душу.
Риби
Вам не варто вплутуватися в суперечки. Особливо, які стосуються влади.
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