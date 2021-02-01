В цілому сьогодні буде сприятливий день для багатьох знаків Зодіаку.

Відомий астролог Павло Глоба склав гороскоп на 1 лютого 2021 року для всіх знаків Зодіаку.

Про це повідомляє slovofraza.

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Овен

Не сумуйте. Зовсім скоро доля вас обрадує.

Телець

Вам варто ретельніше придивитися до своїх друзів.

Близнюки

День буде не з легких, але правда на вашому боці.

Рак

Вас чекає відмінний день. Присвятіть його собі.

Лев

Для Левів зірки підготували чудовий день. Ви знайдете те, що так довго шукали, головне – не здавайтеся. А ось ввечері вас запросять на романтичне побачення.

Діва

Вам варто зайнятися своїм здоров'ям. Сьогодні виключіть фізичні навантаження.

Терези

Терезам не слід думати заздалегідь про наслідки в любовній сфері. Слухайте своє серце.

Скорпіон

1 лютого буде сприятливим для зміни іміджу. Особливо, якщо ви давно мріяли про нову зачіску.

Стрілець

День буде вдалим, якщо ви не будете його чітко планувати. Дозвольте всьому статися так, як повинно бути.

Козоріг

Сьогодні вам варто більше часу провести зі своєю другою половинкою. Так ви зможете повернути свій втрачений настрій.

Водолій

Сьогодні добре мріяти і будувати плани на майбутнє. Енергія в цей день допоможе вам втілити їх в життя.

Риби

Сьогодні ви будете натхненні. Починайте згортати гори.

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Автор: УНІАН