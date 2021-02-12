Завтра у багатьох з'явиться нав'язливе бажання розкласти все по поличках.

Завтра у багатьох з'явиться нав'язливе бажання розкласти все по поличках. Ясність думки допоможе з цим впоратися.

Про це пише "1001 гороскоп".

Овен

Завтра зірки гороскопу не радять Овну вести з оточуючими свою гру - є ризик програти.

Телець завтра буде виступати в ролі примирителя всіх і вся. Не факт, правда, що вона доведеться вам до смаку.

Близнюки

Близнюки завтра будуть з'ясовувати стосунки з будь-яким, хто попадеться під їх гарячу руку. Постарайтеся не наламати дров.

Рак

Раку завтра потрібно буде проявити креативне мислення, і тоді йому вдаватимуться найскладніші справи.

Лев

Лев ризикує присвятити весь день з'ясуванню якихось речей, які раптом здадуться йому важливими. Постарайтеся звернути увагу і на романтичну сторону життя.

Діва

Діва завтра не зможе позбутися нав'язливих думок про старі помилки. Залишається тільки добре їх обміркувати і не повторювати надалі.

Терези

Завтра Терези можуть відчувати внутрішній конфлікт. Схоже, не все, що їм доводиться робити, вони схвалюють.

Скорпіон

Скорпіону варто завтра ретельніше стежити за своїми словами, щоб оточуючі не могли до них причепитися і спровокувати сварку.

Стрілець

Стрільця завтра намагатимуться обдурити всі, кому не лінь. Тримати вухо гостро.

Козеріг

Козерогу необхідно переглянути свої плани на майбутнє. Можливо, деякі передумови для них були невірними.

Водолій

Водолію завтра варто набратися терпіння і взяти себе в руки. Від вас завтра зажадають надати звіт, і вам зовсім не буде хотітися це робити.

Риби

Якщо риби завтра не будуть замислюватися про почуття оточуючих, то ризикують нажити собі чимало проблем.

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Автор: УНІАН