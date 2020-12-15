Гороскоп прогнозує не надто успішний день для Дів, а ось Леви отримають непогану можливість більше заробити.

Гороскоп на середу, 16 грудня 2020 року, прогнозує не надто успішний день для Дів, а ось Леви отримають непогану можливість більше заробити.

Про це пише slovofraza.

Овен

Овнам не варто переоцінювати власні сили. Саме зараз астрологи радять уникати перевтоми, адже воно може мати негативні наслідки.

Життя не завжди до нас справедливе - завтра ви в цьому переконаєтеся. Не беріть все занадто близько до серця.

Близнюки

Присвятіть день наведенню порядку у власних думках. Ні про що не шкодуйте, краще зробіть певні висновки.

Рак

Раків завтра будуть переповнювати почуття до коханої людини. По можливості, влаштуйте для своєї половинки романтичний сюрприз.

Лев

Леви отримають непогану можливість більше заробити. Тільки не втрачайте голову в гонитві за грошима. Краще зосередьтеся на тому, чого хочете досягти і підбийте підсумки зробленого.

Діва

Завтра Дівам буде за щось соромно. Докори сумління зіпсують не тільки настрій, але і весь день. Не варто в цей день будувати далекосяжні плани.

Терези

Ваги в цей день можуть потрапити в пастку негативних емоцій. Зірки радять не драматизувати, особливо по дрібницях. Сварка або стрес можуть залишити глибокий слід.

Скорпіон

Скорпіони завтра залишаться заручниками чужих примх або обстановки в цілому. Бажано припинити зусилля, спрямовані на зміцнення вашої репутації.

Стрілець

Стрільці в цей день зможуть зробити маленьке відкриття або застосувати свіжу ідею. Можливо, ви просунетеся по службових або домашніх справах. Не варто нервувати, якщо щось буде йти не так, як ви захочете.

Козеріг

У цей день Козерогам вдасться реалізувати свої оригінальні креативні плани, але лише частково. Багато ситуацій в цей день будуть для вас комфортними, адже дозволять вам діяти за настроєм.

Водолій

Водоліям не варто завтра підгодовувати свій перфекціонізм і прагнути до досконалості. Не варто випробовувати свій організм на міцність, в тому числі психологічно, оточуючи себе дратівливими факторами.

Риби

Завтра Рибам добре займатися нескладними домашніми клопотами і будь-якими іншими справами, які передбачають одноразове зусилля.

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Автор: УНІАН